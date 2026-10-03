FICO NIJE DOBIO DOZVOLU ZA PUTOVANJE AVIONOM, ALI POSLAO PODRŠKU VUČIĆU: U Aleksandru vidim lidera koji čuva mir i stabilnost

PREMIJER Slovačke Robert Fico danas nije dobio dozvolu za putovanje avionom i dolazak u Srbiju.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

O tome se Služba za informisanje SNS i njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Obaveštavamo građane Srbije da, na preporuku i odluku svog ličnog lekara, premijer Slovačke Republike Robert Fico danas nije dobio dozvolu za putovanje avionom i dolazak u Srbiju.

Zbog posledica pokušaja atentata, njegovo zdravstveno stanje i dalje ne dozvoljava putovanje avionom, iako je njegova velika želja bila da lično dođe u Beograd i prisustvuje velikom narodnom skupu liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Na našu veliku žalost, premijer Slovačke Republike neće biti u mogućnosti da prisustvuje velikom narodnom skupu u Beogradskoj areni.

Ipak, premijer Fico je izrazio želju da njegov govor bude pročitan na skupu, kako bi na taj način uputio pozdrav svom prijatelju Aleksandru Vučiću, građanima Srbije i još jednom potvrdio svoje prijateljstvo prema našoj državi i srpskom narodu.

Zahvaljujemo premijeru Robertu Ficu na velikoj želji da bude sa nama, kao i na iskrenom prijateljstvu i podršci koju godinama dokazuje.

U nastavku vam šaljemo i predviđeno obraćanje premijera Slovačke Republike Roberta Fica građanima i Aleksandru Vučiću:

Dragi prijatelji, poštovani građani Srbije, dragi Aleksandre,

Pred vama danas ne stojim samo kao premijer Slovačke, već pre svega kao Robert Fico, prijatelj svih vas i, naravno, prijatelj Aleksandra Vučića.

Dolazim kao neko ko duboko poštuje snagu koju je Srbija stekla za ovih bezmalo petnaest godina, tokom kojih je Aleksandar bio premijer i predsednik.

Sećam se naših prvih susreta, čoveka još mladog, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata, nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese napredak njegovoj zemlji. I uspeo je u tome: srpska ekonomija grabi velikim koracima, moćnije od mnogih u Evropi. Provozajte se putevima koji su izgrađeni od 2012, izbrojte fabrike, bolnice, škole…

Često me pitaju, a verujem da će to da bude slučaj i posle ovog veličanstvenog skupa, zašto podržavam Srbiju i Aleksandra Vučića. A moj odgovor je: Podržavam Srbiju, jer je svoja. Podržavam Aleksandra, jer on ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko iz sveta, koliko god bio moćan. On sluša samo vas, narod Srbije!

I dok se danas često traži da svi mislimo isto i da svi govorimo isto, Srbija i Slovačka su čvrsti zagovornici suverene politike. Kao čovek iz slobodarske nacije, smatram da Srbija ima pravo da istraje u zaštiti svoje suverenosti i pravi sopstvene izbore, mada smo svedoci da joj baš zbog toga postavljaju nove uslove i obaveze za članstvo u EU. Aleksandar vodi nezavisnu politiku i donosi odluke u najboljem interesu vaše zemlje. To se ne sviđa onima koji bi da pretvore Srbiju u bledu, pokornu zemlju. I sam znam – jer se borimo za iste vrednosti – koliko je to teško i koliko opasno može da bude.

Gledam šta Aleksandar radi za vašu zemlju i vidim lidera koji u teškim vremenima, kada se svet lomi, uspeva da sačuva mir i stabilnost, a da pritom Srbija ostane svoja. To nije lako. Nema težeg puta, ali ni ispravnijeg, za slobodarsku naciju poput vaše.

Zato želim da vam poručim da čuvate ono što imate. Mir, stabilnost, napredak – to su najskuplje reči u ovim izazovnim vremenima.

Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću: kada je reč o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo izneveriti. U meni i u Slovačkoj, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja, na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču.

Ne mogu da zaboravim i zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema Slovacima koji žive ovde. Znajte da su to Slovaci koji vole Srbiju, zemlju u kojoj žive, a čuvaju tradiciju svoje postojbine.

Želim na kraju da vam kažem i ovo: Aleksandar je učinio nešto što niko ne bi – podneo je ostavku i rizikovao. Ali to je samo njegov, lični rizik, rizik po njega samog. Jer, takav kakav je, ozbiljan i odgovoran, on nikad ne bi rizikovao vaše živote i nade, budućnost srpskog naroda i države.

ZATO NASTAVITE S NjIM PUTEM NAPRETKA, NASTAVITE SNAŽNO! DO POBEDE, ALEKSANDRE!





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