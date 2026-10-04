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UKRAJINA SPREMA NUKLEARNU KATASTROFU ZA EVROPU: Insceniraće napad na Zaporošku nuklearnu elektranu - Otkriven pakleni plan

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 09:26

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UKRAJINSKE snage planiraju da insceniraju napad na objekte povezane sa Zaporoškom nuklearnom elektranom, koji se nalaze nedaleko od linije fronta, kako bi opravdale sopstvene napade na nuklearne elektrane na teritoriji Rusije, rekli su za RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

УКРАЈИНА СПРЕМА НУКЛЕАРНУ КАТАСТРОФУ ЗА ЕВРОПУ: Инсценираће напад на Запорошку нуклеарну електрану - Откривен паклени план

Foto: AI generated

 - Njihov zadatak je da insceniraju još jedan napad kako bi optužili Rusiju za nuklearni terorizam. Zato će sami izvesti napad u blizini granice na jedan ili više objekata, a zatim pod izgovorom uzvratnog udara napasti nuklearnu elektranu u Rusiji - rekao je izvor agencije.

On je dodao da ukrajinske snage kao moguće mete provokacije planiraju da izaberu trafostanice ili nuklearne elektrane u blizini linije fronta. Takođe je moguće, kako je naveo, inscenirati napad na transformatore i dalekovode povezane sa nuklearnom energetikom.

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