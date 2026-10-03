Svet

UKAZ VRHOVNOG KOMANDANTA VLADIMIRA PUTINA: Kadirov postao general armije

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 14:06 >> 14:09

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DIREKTOR Rosgvardije Viktor Zolotov uručio je Ramzanu Kadirovu krapovu beretku, dok je čečenskom lideru ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina dodeljen čin generala armije, prenose RIA Novosti.

УКАЗ ВРХОВНОГ КОМАНДАНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА: Кадиров постао генерал армије

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Zolotov je čin i beretku uručio Kadirovu tokom radne posete Čečeniji.

 - Vrhovni komandant Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin naložio mi je da saopštim ukaz o dodeli Heroju Rusije, general-pukovniku Ramzanu Ahmatoviču Kadirovu, sledećeg najvišeg vojnog čina – generala armije. Pored toga, kao znak zahvalnosti za zasluge u razvoju jedinica specijalne namene i trupa nacionalne garde, doneta je odluka da mu bude uručena krapova beretka - rekao je Zolotov.

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