UKAZ VRHOVNOG KOMANDANTA VLADIMIRA PUTINA: Kadirov postao general armije
DIREKTOR Rosgvardije Viktor Zolotov uručio je Ramzanu Kadirovu krapovu beretku, dok je čečenskom lideru ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina dodeljen čin generala armije, prenose RIA Novosti.
Zolotov je čin i beretku uručio Kadirovu tokom radne posete Čečeniji.
- Vrhovni komandant Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin naložio mi je da saopštim ukaz o dodeli Heroju Rusije, general-pukovniku Ramzanu Ahmatoviču Kadirovu, sledećeg najvišeg vojnog čina – generala armije. Pored toga, kao znak zahvalnosti za zasluge u razvoju jedinica specijalne namene i trupa nacionalne garde, doneta je odluka da mu bude uručena krapova beretka - rekao je Zolotov.
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