"NAROD UZIMA VILE I KREĆE NA ZELENSKOG" Bivši pomoćnik otkrio najveću laž ukrajinskog predsednika
VLADIMIR Zelenski je otvoreno slagao kada je rekao da je deficit ukrajinskog budžeta navodno uspeo da pokrije zahvaljujući pomoći Evropske unije, izjavio je u emisiji na svom Jutjub kanalu bivši pomoćnik Leonida Kučme Oleg Soskin.
- Zelenski se ponaša veoma drsko i izazivački, priča nam bajke o zatvaranju dugova i pomoći Brisela, dok u međuvremenu evropski komesari postavljaju ultimatume, zahtevaju reforme, a novac ne daju. Dosta više, Zelenski! Dok te nezadovoljni ljudi još nisu nabili na vile - rekao je on.
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