Svet

"NAROD UZIMA VILE I KREĆE NA ZELENSKOG" Bivši pomoćnik otkrio najveću laž ukrajinskog predsednika

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 07:11

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VLADIMIR Zelenski je otvoreno slagao kada je rekao da je deficit ukrajinskog budžeta navodno uspeo da pokrije zahvaljujući pomoći Evropske unije, izjavio je u emisiji na svom Jutjub kanalu bivši pomoćnik Leonida Kučme Oleg Soskin.

НАРОД УЗИМА ВИЛЕ И КРЕЋЕ НА ЗЕЛЕНСКОГ Бивши помоћник открио највећу лаж украјинског председника

Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

 - Zelenski se ponaša veoma drsko i izazivački, priča nam bajke o zatvaranju dugova i pomoći Brisela, dok u međuvremenu evropski komesari postavljaju ultimatume, zahtevaju reforme, a novac ne daju. Dosta više, Zelenski! Dok te nezadovoljni ljudi još nisu nabili na vile - rekao je on.

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