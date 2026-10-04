Fudbal

Bruno Fernandeš stao u odbranu Ronalda: On je simbol Porugala, ne sme da bdue podela!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 10. 2026. u 10:50

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VELIKA bura se digla nakon odlaska Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala. O tome se još uvek priča, a komentar je dao i Bruno Fernandeš.

Бруно Фернандеш стао у одбрану Роналда: Он је симбол Поругала, не сме да бдуе подела!

FOTO: Tanjug/AP/Armando Franca

Jedan od najboljih svih vremena nalazi se na meti kritika, ali novi kapiten ove selekcije poručio je da ne sme da bude podela i pružio je podršku fudbaleru Al Nasra.

Ne moram da razgovaram sa saigračima, svi znamo kako da se nosimo sa ovakvim situacijama. Ona trenutno nema nikakve veze sa igračima i najbolje što možemo da uradimo jeste da beležimo željene rezultate na terenu. Što se tiče Kristijana, razgovarao sam sa njim i rekao mu da je najvažnije da, bez obzira na sve, zna da nikada neće prestati da bude simbol naše reprezentacije, našeg fudbala i zemlje. Zbog svega što je učinio, ne samo za Portugaliju, već i širom sveta, on ima zagarantovano mesto među najboljim igračima svih vremena i u srcima svih Portugalaca. Najvažnije je da prestanemo sa podelama, ali njih u reprezentaciji i nema. Ona je jedinstvena i takva će ostati, uprkos bilo kakvim spoljnim dešavanjima. Svaka organizacija treba da rešava svoje probleme iza zatvorenih vrata i mislim da tako treba da funkcioniše i naša reprezentacija. Verujem da će tako i biti - rekao je Fernandeš pred duel sa Norveškom u Ligi nacija.

FOTO: HMB Media/Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Veruje as Mančester junajteda da će se situacija između Ronalda i selektora Žorža Žesusa uspešno rešiti.

Najvažnije je da se sve dobro završi za obe strane. Mi smo potpuno van tih dešavanja, iako smo svesni šta se priča okolo. Provodimo mnogo vremena zajedno, igrajući karte i van smo svih polemika. Ono što želimo je da se zemlja ne deli, da se ne prave izbori, već da se poštuju sve strane. Istovremeno, Kris jeste i biće najveća ikona našeg nacionalnog tima. Zaslužuje poštovanje svih, bez obzira na to da li ga neko voli ili ne - zaključio je Fernandeš.

Portugal posle tri utakmice ima maksimalnih devet bodova u A4 grupi prve divizije Lige nacija i ove nedelje od 20.45 dočekuje Norvešku.

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