Bruno Fernandeš stao u odbranu Ronalda: On je simbol Porugala, ne sme da bdue podela!
VELIKA bura se digla nakon odlaska Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala. O tome se još uvek priča, a komentar je dao i Bruno Fernandeš.
Jedan od najboljih svih vremena nalazi se na meti kritika, ali novi kapiten ove selekcije poručio je da ne sme da bude podela i pružio je podršku fudbaleru Al Nasra.
- Ne moram da razgovaram sa saigračima, svi znamo kako da se nosimo sa ovakvim situacijama. Ona trenutno nema nikakve veze sa igračima i najbolje što možemo da uradimo jeste da beležimo željene rezultate na terenu. Što se tiče Kristijana, razgovarao sam sa njim i rekao mu da je najvažnije da, bez obzira na sve, zna da nikada neće prestati da bude simbol naše reprezentacije, našeg fudbala i zemlje. Zbog svega što je učinio, ne samo za Portugaliju, već i širom sveta, on ima zagarantovano mesto među najboljim igračima svih vremena i u srcima svih Portugalaca. Najvažnije je da prestanemo sa podelama, ali njih u reprezentaciji i nema. Ona je jedinstvena i takva će ostati, uprkos bilo kakvim spoljnim dešavanjima. Svaka organizacija treba da rešava svoje probleme iza zatvorenih vrata i mislim da tako treba da funkcioniše i naša reprezentacija. Verujem da će tako i biti - rekao je Fernandeš pred duel sa Norveškom u Ligi nacija.
Veruje as Mančester junajteda da će se situacija između Ronalda i selektora Žorža Žesusa uspešno rešiti.
- Najvažnije je da se sve dobro završi za obe strane. Mi smo potpuno van tih dešavanja, iako smo svesni šta se priča okolo. Provodimo mnogo vremena zajedno, igrajući karte i van smo svih polemika. Ono što želimo je da se zemlja ne deli, da se ne prave izbori, već da se poštuju sve strane. Istovremeno, Kris jeste i biće najveća ikona našeg nacionalnog tima. Zaslužuje poštovanje svih, bez obzira na to da li ga neko voli ili ne - zaključio je Fernandeš.
Portugal posle tri utakmice ima maksimalnih devet bodova u A4 grupi prve divizije Lige nacija i ove nedelje od 20.45 dočekuje Norvešku.
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