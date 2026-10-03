Siner gleda i ne veruje! Zverev preuzima prvo mesto na ATP listi?!

Aleksandar Zverev ima veliku šansu da završi kao prvi reket sveta na kraju godine.

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Zverev trenutno drži sudbinu u svojim rukama u borbi za prvo mesto na ATP listi na kraju godine.

S obzirom na to da se na kraju sezone zvanična ATP lista izjednačava sa ATP trkom (brišu se svi bodovi iz prethodne godine), Zverev jednostavno mora da osvoji više bodova od Sinera do kraja sezone kako bi godinu završio kao svetski broj 1.

Računica i faktori koji idu u korist Zverevu:

1. Ogromna prednost u bodovima koje brani

U zvaničnom ATP rangiranju, Siner trenutno ima prednost, ali ta razlika se topi jer Italijan do kraja godine brani ogroman broj bodova zbog sjajne završnice prethodne sezone. Zverev je u znatno boljoj poziciji.



Janik Siner brani čak 3.550 bodova.



Aleksandar Zverev brani samo 1.080 bodova.



2. Sinerove povrede i odsustva

Siner je zbog povrede kolena propustio US Open i azijsku turneju. Samim tim, Siner gubi bodove bez borbe, što Zverevu otvara čist prostor da napravi ključnu razliku na turnirima u Aziji i Evropi.

3. Scenario za rano preuzimanje prvog mesta

Zverev može postati broj 1 čak i pre zvaničnog kraja godine (već posle Mastersa u Šangaju) pod sledećim uslovom:



Mora da osvoji titule u Pekingu i Šangaju!

