Tenis

Siner gleda i ne veruje! Zverev preuzima prvo mesto na ATP listi?!

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 15:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Aleksandar Zverev ima veliku šansu da završi kao prvi reket sveta na kraju godine.

Синер гледа и не верује! Зверев преузима прво место на АТП листи?!

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Zverev trenutno drži sudbinu u svojim rukama u borbi za prvo mesto na ATP listi na kraju godine.

 S obzirom na to da se na kraju sezone zvanična ATP lista izjednačava sa ATP trkom (brišu se svi bodovi iz prethodne godine), Zverev jednostavno mora da osvoji više bodova od Sinera do kraja sezone kako bi godinu završio kao svetski broj 1. 

Računica i faktori koji idu u korist Zverevu:

1. Ogromna prednost u bodovima koje brani

U zvaničnom ATP rangiranju, Siner trenutno ima prednost, ali ta razlika se topi jer Italijan do kraja godine brani ogroman broj bodova zbog sjajne završnice prethodne sezone. Zverev je u znatno boljoj poziciji.

Janik Siner brani čak 3.550 bodova.

Aleksandar Zverev brani samo 1.080 bodova.

2. Sinerove povrede i odsustva

Siner je zbog povrede kolena propustio US Open i azijsku turneju. Samim tim, Siner gubi bodove bez borbe, što Zverevu otvara čist prostor da napravi ključnu razliku na turnirima u Aziji i Evropi. 

3. Scenario za rano preuzimanje prvog mesta

Zverev može postati broj 1 čak i pre zvaničnog kraja godine (već posle Mastersa u Šangaju) pod sledećim uslovom:

Mora da osvoji titule u Pekingu i Šangaju!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"