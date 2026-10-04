NOVO DNO BLOKADERA BAKIĆA: Pogledajte klasičan primer brutalne dehumanizacije neistomišljenika (VIDEO)
BLOKADER Jovo Bakić je na jučerašnjem predizbornom skupu tzv. "Studentske liste" u Novom Pazaru najbrutalnije izvređao sve političke neistomišljenike, čime je još jednom dokazao da ne zna šta znači politički dijalog.
- Možda... možda oni jesu neobrazovani, ali u meri njihove neobrazovanosti oni su alavi. Oni ne znaju nikakvu granicu i zbog toga reke u ovom kraju protiču krvave. Čujem da to i smrdi dosta... - besramno je izjavio blokader Bakić.
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