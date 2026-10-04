Partizan uveličao 100. rođendan niželigaša: Crno-beli odigrali utakmicu protiv Borca iz Starčeva (FOTO)

PARTIZAN je uveličao jubilej FK Borac iz Starčeva i odigrao je utakmicu protiv ovog kluba zbog 100 godina postojanja ovog tima iz okoline Pančeva.

FOTO: FK Partizan

Crno-beli su ubedljivo slavili sa 5:1, ali razliku u kvalitetu je velika. Na tribinama je bilo oko 1.200 gledalaca, pesma nije prestajala svih 90 minuta, a uz aplauze su prvotimci dva tima ispraćeni sa terena.

Domaći klub, koji nastupa u Vojvođanskoj ligi grupa Istok, se zaista potrudio da priredi pravi praznik fudbala. Pre početka susreta predstavnici dve ekipe su razmenili prigodne poklone.

Što se same utakmice tiče, bila je to odlična prilika da trener Saša Ilić vidi koliko je tim napredovao od poslednje zvanične utakmice odigrane još 19. septembra protiv Radnika u Surdulici, odnosno kontrolnog duela protiv ruske Rodine 27. septembra. Ekipa je po izuzetno lepim uslovima za igru prikazala zavidan nivo htenja, angažovanja i motivisanosti, pa pitanje pobednika nijednog trenutka nije dovođeno u pitanje.

Partizan je vrlo brzo poveo, već u 8. minutu preko Ibrahima Zubairua. Isti igrač je bio strelac u 88. minutu. Pored njega mrežu rivala pogađali su: Že u 40. Sidni Lima u 83. i Nikola Čumić u 90. minnutu. Jedini gol za Borac postigao je Lazar Cetić u 70. minutu.

Crno-beli naredni zvanični meč igraju 11. oktobra od 17 časova u Humskoj protiv Novog Pazara u Superligi Srbije.

Sastavi timova:

Borac: Lapić, Đurković, Joković, Arsenijević, Petković, Ćirić, Kovačević, Cetić, Mitrović, Jankulov, Živković, a rezerve su bili Jan, Hadžić, Delić, Lukić, Jewrkov, Vcarklić, Popović, Lukić, Ćirković, Marijašević, Matičić, Kostić, Stefanović, Čančar i Petrović.

Partizan: Krunić, Jurčević, Milovanović, Mitrović, Đurđević, Baba, Alilović, Zubairu, Sek, Že, Miladinović, a rezerve su bili Milošević, Lekić, Petrović, Čumić, Lima, Samson I Lazarević.

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