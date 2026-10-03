STIGLA I PODRŠKA S KOSOVA I METOHIJE: Predstavnici Srpske liste došli u Arenu (FOTO)
U BEOGRADSKU arenu stigli su i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, među kojima su čelnici Srpske liste.
U Arenu su došli predsednik Srpske liste Zlatan Elek, Igor Simić, potpredsednici Dalibor Jevtić i Ivan Zaporožac, kao i član Predsedništva Srpske liste Slavko Simić.
Sa njima je stigao i član Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković.
Njihov dolazak usledio je uoči velikog predizbornog skupa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se danas održava u Beogradskoj areni. Skup je najavljen za 17 časova, dok su kapije Arene otvorene od 15.30.
U Areni je najavljen i muzički program, uz nastupe više domaćih izvođača.
Veliki broj građana počeo je da pristiže uoči početka skupa.
Veliki skup u Beogradskoj areni održava se u okviru predizbornih aktivnosti liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", uoči izbora zakazanih za 25. oktobar.
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