SUKOBI SA JAČIM POLOM, DOBICI PREKO PRIVATNOG BIZNISA Astro savet za nedelju, 4. oktobar: Na ovih 7 znakova danas najviše utiču aspekti Mesec
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, žena, danas završava svoj prelazak preko Raka, znaka kojim vlada.
On obrazuje izazovne aspekte sa Marsom i Suncem, simbolima jačeg pola, donoseći sukobe sa muškarcima u porodici, partnerskim i poslovnim odnosima.
Konjunkcija Marsa i Meseca upozorava na veću podložnost povredama, kako emotivnim, tako i fizičkim. Na udaru su rođeni u drugoj i trećoj dekadi kardinalnih znakova i podznaka, Rakovi, Vage, Jarčevi i Ovnovi.
Svetla tačka dana je trigon koji Mesec pravi sa retrogradnom Venerom u Škorpiji, što povoljno utiče na vodene znake, Rakove, Škorpije i Ribe, donoseći im novčane dobitke, naročito preko nekretnina i privatnog biznisa, i strastvene ljubavne veze.
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