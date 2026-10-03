DEJAN LEKIĆ: Logronjes na mlazni pogon
* Bivši napadač Majorke, tipuje mečeve treće lige Španije
MOJ TIP
subota,
Barakaldo - A. Gečo 1
Real Union - Ourense 1
Ferol - Pontevedra 1
Unionistas - Kultural Leonesa 3+
nedelja,
Bilbao B. - Ekstremadura 2
LOGRONjES - FABRIL 1
Ponferadina - Mirandes derbi 3+
Zamora - Korija 2-3
MERIDA - KASERANO 1X
Silni Logronjes je blistao u prvih pet kola, ostvario je četiri pobede i remi. Kako bi se učvrstio na liderskoj poziciji, kidisaće na sva tri boda u duelu sa Fabrilom. Kec je fiks.
Fudbaleri Meride posle četiri poraza dočekuju Kaserano, rivala iz gornjeg dela tabele. Biće teško, ali uz podršku svojih pristalica ne i nemoguće da se izbegne novi kiks.
U okršaju timova koji su iz Baskije, Barakaldo je bliži bodovima od Gečoa.
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