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DEJAN LEKIĆ: Logronjes na mlazni pogon

Ж. Урошевић

03. 10. 2026. u 08:59

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* Bivši napadač Majorke, tipuje mečeve treće lige Španije

ДЕЈАН ЛЕКИЋ: Логроњес на млазни погон

ronstik / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Barakaldo - A. Gečo 1

Real Union - Ourense 1

Ferol - Pontevedra 1

Unionistas - Kultural Leonesa 3+

nedelja, 

Bilbao B. - Ekstremadura 2

LOGRONjES - FABRIL 1

Ponferadina - Mirandes derbi 3+

Zamora - Korija 2-3

MERIDA - KASERANO 1X

Silni Logronjes je blistao u prvih pet kola, ostvario je četiri pobede i remi. Kako bi se učvrstio na liderskoj poziciji, kidisaće na sva tri boda u duelu sa Fabrilom. Kec je fiks.

Fudbaleri Meride posle četiri poraza dočekuju Kaserano, rivala iz gornjeg dela tabele. Biće teško, ali uz podršku svojih pristalica ne i nemoguće da se izbegne novi kiks.

U okršaju timova koji su iz Baskije, Barakaldo je bliži bodovima od Gečoa.

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