DEJAN LEKIĆ: Logronjes na mlazni pogon

* Bivši napadač Majorke, tipuje mečeve treće lige Španije

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MOJ TIP

subota,

Barakaldo - A. Gečo 1

Real Union - Ourense 1

Ferol - Pontevedra 1

Unionistas - Kultural Leonesa 3+

nedelja,

Bilbao B. - Ekstremadura 2

LOGRONjES - FABRIL 1

Ponferadina - Mirandes derbi 3+

Zamora - Korija 2-3

MERIDA - KASERANO 1X

Silni Logronjes je blistao u prvih pet kola, ostvario je četiri pobede i remi. Kako bi se učvrstio na liderskoj poziciji, kidisaće na sva tri boda u duelu sa Fabrilom. Kec je fiks.

Fudbaleri Meride posle četiri poraza dočekuju Kaserano, rivala iz gornjeg dela tabele. Biće teško, ali uz podršku svojih pristalica ne i nemoguće da se izbegne novi kiks.

U okršaju timova koji su iz Baskije, Barakaldo je bliži bodovima od Gečoa.