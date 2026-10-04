USTAŠE U PANICI: Vučić je za Srbiju nabavio zastrašujuće oružje! (VIDEO)

SAD je potpuno jasno zašto Hrvati i rukama i nogama podržavaju tzv. studentsku listu u rušenju Srbije.

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Izvesno je da im ne odgovara što Vučić stvara najjaču vojsku u regionu, pa se nadaju da bi promenom vlasti u Srbiji mogli to zaustave.

Hrvatski Večernji list piše o naoružanim robotskim psima koji su prikazani na velikoj vojnoj vežbi Vojske Srbije Pobednik 2026.

Međutim, hrvatski analitičari dovode u pitanje pouzdanost i domet ispaljivanja projektila, očigledno da bi umirili njihovu javnost, jer je Vučić za Srbiju nabavio pomenuto zastrašujuće oružje, što njih veoma uznemirava.