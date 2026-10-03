Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

03. 10. 2026. u 12:02

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип тикета

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.00 Teleoptik - Bor 1919 0-3 (1.40)

16.00 Partik tisl - Arbrot D2+ (1.45)

20.30 Katanija - Krotone GG (1.95)

Kvota: 3.96

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