JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
15.00 Teleoptik - Bor 1919 0-3 (1.40)
16.00 Partik tisl - Arbrot D2+ (1.45)
20.30 Katanija - Krotone GG (1.95)
Kvota: 3.96
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