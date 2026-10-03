Siloviti Zverev! "Ometlao" Kineza za 56 minuta i zakazao duel sa Đokovićem
Nemački teniser Aleksandar Zverev biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio Kineza Đunčeng Šanga rezultatom 6:0, 6:3.
Zverev igra najbolji tenis u svojoj karijeri ove sezone, osvojio je dva grend slema, a u kakvoj je formi danas je ponovo pokazao.
Kineski teniser se nije pitao apsolutni ništa na ovom susretu i moćni Zverev mu je dozvolio samo tri gema i rešio je meč u svoju korist za samo 56 minuta.
Đoković i Zverev će sutra od 13 časova igrati za plasman u polufinale turnira u Pekingu.
Srpski i nemački teniser su odigrali 14 međusobnih mečeva, a Đoković vodi sa 9:5 u pobedama.
Poslednji duel između Đokovića i Zvereva bio je prošle godine u četvrtfinalu Rolan Garosa, kada je slavio srpski teniser.
Ipak, forma je trenutno na strani Nemca, pa i ne čudi što je po mnogim bukmejkerima favorit, ne samo na sutrašnjem meču, već za osvajanje turnira u Pekingu.
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara.
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