Fudbal

Načisto slomljen! Luka Modrić na ivici suza nakon blamaže Hrvatske protiv Engleske

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2026. u 10:33

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Reprezentacija Hrvatske doživela je blamažu protiv Engleske na Rujevici. "Gordi Albion" slavio je rezultatom 7:0.

Начисто сломљен! Лука Модрић на ивици суза након бламаже Хрватске против Енглеске

Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon susreta Luka Modrić je oštro reagovao. 

Preuzeo je Modrić odgovornost i izašao pred novinare. 

- Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, trenutno su oni bolji... ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ponavljam, prvi put za 20 godina osećam baš sram - rekao je Modrić, pa dodao:

- Od prvog do poslednjeg... Jednostavno, ovako fudbal ne može da se igra. Da igraš sa igračem manje, dva igrača manje ovako ne može da se igra. A mi smo izgledali kao da imamo četiri, pet igrača manje. Stvarno katastrofalna noć. Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se - zaključio je iskusni fudbaler Milana.

Njegovu reakciju pogledajte ovde... 

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