Načisto slomljen! Luka Modrić na ivici suza nakon blamaže Hrvatske protiv Engleske

Reprezentacija Hrvatske doživela je blamažu protiv Engleske na Rujevici. "Gordi Albion" slavio je rezultatom 7:0.

Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon susreta Luka Modrić je oštro reagovao.

Preuzeo je Modrić odgovornost i izašao pred novinare.

- Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, trenutno su oni bolji... ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ponavljam, prvi put za 20 godina osećam baš sram - rekao je Modrić, pa dodao:

- Od prvog do poslednjeg... Jednostavno, ovako fudbal ne može da se igra. Da igraš sa igračem manje, dva igrača manje ovako ne može da se igra. A mi smo izgledali kao da imamo četiri, pet igrača manje. Stvarno katastrofalna noć. Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se - zaključio je iskusni fudbaler Milana.

Njegovu reakciju pogledajte ovde...