Načisto slomljen! Luka Modrić na ivici suza nakon blamaže Hrvatske protiv Engleske
Reprezentacija Hrvatske doživela je blamažu protiv Engleske na Rujevici. "Gordi Albion" slavio je rezultatom 7:0.
Nakon susreta Luka Modrić je oštro reagovao.
Preuzeo je Modrić odgovornost i izašao pred novinare.
- Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, trenutno su oni bolji... ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ponavljam, prvi put za 20 godina osećam baš sram - rekao je Modrić, pa dodao:
- Od prvog do poslednjeg... Jednostavno, ovako fudbal ne može da se igra. Da igraš sa igračem manje, dva igrača manje ovako ne može da se igra. A mi smo izgledali kao da imamo četiri, pet igrača manje. Stvarno katastrofalna noć. Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se - zaključio je iskusni fudbaler Milana.
Njegovu reakciju pogledajte ovde...
Preporučujemo
"Crnilo" komšija se nastavlja: Sedam mečeva zaredom bez postignutog gola!
03. 10. 2026. u 23:16
POTOP HRVATSKE, MODRIĆ PONIŽEN: "Prvi put za 20 godina osećam sram"
03. 10. 2026. u 22:54
Španija rutinski savladala Češku za treću pobedu u Ligi nacija
03. 10. 2026. u 22:46
Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)
03. 10. 2026. u 22:16 >> 22:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)