SUKOB IRACA I IZRAELACA U BAČKOJ TOPOLI! "Nazvali ste nas majmunima!" (VIDEO)
Haos na konferenciji za medije između selektora Irske i izraelskog novinara na severu Srbije.
Utakmica Grupe B3 Lige nacija između Republike Irske i Izraela biće odigrana u nedelju u Bačkoj Topoli (20.45), na neutralnom terenu. Fudbalski savez Irske odlučio je još u junu da domaćinstvo preseli iz „operativnih razloga“, nakon brojnih poziva na bojkot susreta, a izbor je pao na sever Srbije.
Prvi duel dve selekcije odigran je u Mađarskoj, a Irska je tada slavila sa 3:0. Uoči novog susreta, međutim, pažnju je privukla konferencija za medije irske reprezentacije, koja je prekinuta nakon oštre rasprave sa izraelskim novinarima.
Konferencija selektora Republike Irske Heimira Halgrimsona prekinuta je pošto je jedan izraelski novinar izneo optužbu na račun irskih fudbalera.
- Vaši igrači su tokom utakmice naše igrače nazivali majmunima - poručio je izraelski novinar..
Portparol irske reprezentacije odmah je odbacio optužbu, rekavši da je “to potpuno netačno”, nakon čega je došlo do rasprave između novinara i jednog od predstavnika irskog nacionalnog tima, a konferencija je prekinuta.
Halgrimson je kasnije, tokom odvojenog razgovora sa irskim novinarima, ovu optužbu nazvao “verbalnim napadom”.
Tu se incidenti nisu završili. Jedan novinar upitao je Halgrimsona šta misli o incidentu koji se u sredu dogodio tokom leta kompanije Flajdubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Izraelu, a koji su pravosudne vlasti Emirata i izraelski zvaničnici opisali kao „teroristički čin“.
- Šta kažete o ljudima koje podržavate? Njihova ideologija zasniva se na ubistvima. Samo ove nedelje jedan od njih pokušao je da ubije 170 izraelskih putnika, među kojima je bilo 27 nevine dece, kao i hiljade drugih ljudi - upitao je jedan novinar.
Portparol reprezentacije Irske odgovorio je:
- Danas nećemo odgovarati na takva pitanja. Odgovaraćemo samo na pitanja o fudbalu.
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