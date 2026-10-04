Politika

MIKI MANOJLOVIĆ SASUO GORKU ISTINU NARODU U LICE: Pojedinci menjaju svet a mase talasaju (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2026. u 13:51

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NAŠ legendarni glumac, Predag Miki Manojlović, gostovao je na TV Prva u emisiji "Jutro" gde je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

МИКИ МАНОЈЛОВИЋ САСУО ГОРКУ ИСТИНУ НАРОДУ У ЛИЦЕ: Појединци мењају свет а масе таласају (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Nadao sam se da će političko biće naših sugrađana sazreti do te mere da mogu da čuju istinu i da imaju program. Da znaju da se parlamentarizam gradi kroz stranke, a ne kroz pokrete.

Pojedinci menjaju svet a mase talasaju!! - istakao je Manojlović.

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