MIKI MANOJLOVIĆ SASUO GORKU ISTINU NARODU U LICE: Pojedinci menjaju svet a mase talasaju (VIDEO)

NAŠ legendarni glumac, Predag Miki Manojlović, gostovao je na TV Prva u emisiji "Jutro" gde je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

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- Nadao sam se da će političko biće naših sugrađana sazreti do te mere da mogu da čuju istinu i da imaju program. Da znaju da se parlamentarizam gradi kroz stranke, a ne kroz pokrete.

Pojedinci menjaju svet a mase talasaju!! - istakao je Manojlović.