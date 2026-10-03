TREĆI SVETSKI RAT POČINJE U KALINJINGRADU: Apokaliptično predviđanje renomiranog analitičara CIA nakon što je Putin odgovorio

LARI Džonson, bivši analitičar CIA i saradnik portala Sonar21.com, izjavio je u petak za „Trends Journal“ da bi Kalinjingrad mogao da bude mesto na kojem bi, u slučaju direktnog sukoba Rusije i NATO-a, počeo Treći svetski rat.

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Njegova ocena usledila je nakon upozorenja Moskve da bi u slučaju ugrožavanja Kalinjingradske oblasti mogla da upotrebi sva raspoloživa sredstva za njenu odbranu.

Kalinjingrad, jedini ruski izlaz na Baltičko more, glavni je grad istoimene ruske oblasti, smeštene između Poljske i Litvanije, duž obale Baltičkog mora. Rusija se oslanja na teretne maršrute preko Litvanije i Belorusije za transport robe, poput uglja i građevinskog materijala, iz luke.

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