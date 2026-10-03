Navaro poziva na oprez: "FMP je neugodna ekipa, pogotovo na svom parketu"
Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 18 časova započinju nastup u novoj sezoni ABA lige, a prvi protivnik biće im FMP u Železniku.
Crveno-beli su u subotu odradili poslednji trening pred duel, a trener Ibon Navaro na raspolaganju je imao gotovo ceo tim. Đurišić, Davidovac i Boldvin vratili su se u pun trenažni proces, dok će priliku za debitantski nastup dobiti i Medarević.
Jedini igrač koji sigurno neće biti u sastavu je Džonatan Motli. Amerikanac zbog povrede zadnje lože neće moći da pomogne ekipi u prvom meču sezone.
Zvezda u Železnik dolazi posle važnog trijumfa nad Efesom u Evroligi, ali Navaro upozorava da taj rezultat ne sme da opusti njegovu ekipu. Španski stručnjak posebno je izdvojio domaći teren FMP-a kao faktor koji može da napravi razliku.
- Znamo da je FMP veoma neugodan tim, naročito kada igra na svom parketu. Imaju iskusne igrače koji će sigurno biti dodatno motivisani za ovakvu utakmicu. Sa naše strane, želimo da neke igrače uvedemo u ritam i da, kao što smo već govorili, iz meča u meč izgledamo sve bolje - rekao je Navaro.
Jedan od igrača koji je ostavio dobar utisak u pobedi nad Efesom bio je Ognjen Dobrić. Njegova energija bila je važna u dobrom početku tog susreta, a slična uloga očekuje se i protiv FMP-a.
- Očekuje nas nezgodna utakmica i znamo da će FMP biti veoma motivisan. Početak je sezone, oni uvek igraju agresivno i sa mnogo energije. Naš zadatak je da odigramo dobar meč i da postepeno podižemo nivo igre, korak po korak i iz utakmice u utakmicu - poručio je Dobrić.
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