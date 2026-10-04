Alkarazu pomogao protivnik: Španac u polufinalu Tokija, Šapovalov predao meč!

ŠPANSKI teniser nalazi se na dva koraka od titule, prve još od februara kad je bio najbolji u Dohi.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Ovaj 23-godišnjak je se u polufinale plasirao tako što mu je Denis Šapovalov pri rezutatu 7:6(3), 2:1 predao meč zbog fizičkih problema tokom drugog seta.

Zanimljivo je to da je u prvom delu susreta viđeno čak šest brejkova - po tri na obe strane. Kanađanin je propustiov veliku šansu da povede jer je pri rezultatu 4:5 propustio set loptu na servis rivala.

Kasnije je treći na ATP listi došao u situaciju da svojim servisom reši prvi set, ali je taj gem izgubio sa nulom, pa se otišlo u taj-brejku. Tu je Španac bio sjajan i serija 6:1 mu je omogućila da stigne do vođstva.

U drugom setu su odigrana samo tri gema kad je 46. igrač sveta morao da preda meč koji je do tog momenta trajao 82 minuta.

Karlos Alkaraz će u polufinalu igrati protiv zemljaka Đaumea Munara koji je u četvrtfinalu pobedio Kirijana Žakea sa 6:4, 6:2.

Vredi pomenuti da momak iz Mursije brani titulu na ovom turniru. On je prošle godine u finalu savladao Tejlora Frica.

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