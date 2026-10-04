Politika

KLJUČNA PORUKA VUČIĆA IZ BEOGRADSKE ARENE: To je prva stvar koju ćemo da promenimo!

Новости онлајн

04. 10. 2026. u 12:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da će, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, u najkraćem roku biti promenjen pre svega odnos funkcionera prema običnim ljudima

КЉУЧНА ПОРУКА ВУЧИЋА ИЗ БЕОГРАДСКЕ АРЕНЕ: То је прва ствар коју ћемо да променимо!

Foto: Zoran Jovanovic

On je na skupu te liste sinoć u Beogradskoj areni rekao da je, obilazeći Srbiju, primetio da naši ljudi imaju problem da dođu do "velikog direktora" ili predsednika opštine, odnosno da obični građani ne znaju kome da se obrate ni kako da dođu do njih.

"Mi moramo da ih saslušamo. To su veliki ljudi koje greškom nazivamo malim. To je prva stvar koju ćemo da promenimo. Neću da budem premijer u vladi trulih kompromisa sa strankama gde svaka stranka mora da ima po dva ministra. Biće samo 12 ministara i predsednik Vlade. Presudno je da počnemo sebe da menjamo. Danas ministri dva puta nedeljno odu van Beogradad, a na jedan sat na važan događaj", rekao je Vučić.

On je dodao i da je primetio da opštinski funkcioneri odu jednom u mesec dana u neko selo u opštini, a trebalo bi najmanje dva puta nedeljno.

"Veza između seljaka domaćina i urbane sredine mora da postoji, a ne da seljak nema kome da se obrati i ne zna. To će morati da se promeni. Vlada će morati da bude na točkovima, a ne samo da idu u Pariz i London i glume veličine", rekao je Vučić.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JASNO JE KOME SMETA ISTINA O JASENOVCU! Blokaderski korifeji Bjelogrlić i Marković naručili tekst u Jutarnjem listu u kojem pljuju Zafranovića
Politika

0 4

JASNO JE KOME SMETA ISTINA O JASENOVCU! Blokaderski korifeji Bjelogrlić i Marković naručili tekst u Jutarnjem listu u kojem pljuju Zafranovića

STUDENTSKO-blokaderskom lobiju je krivo im što Jasenovac i Srebrenica nisu izjednačeni, pa su naručili tekst u hrvatskom Jutarnjem listu, u kojem blokaderski simpatizer Ante Tomić, "pljuje" po filmu Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42" u kojem se autor bavi stradanjem srpskog, jevrejskog i romskog naroda u ustaškom logoru Jasenovac.

04. 10. 2026. u 11:24

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"