DRAPATIJ HISTERIŠE, BROJE SE POSLEDNJI DANI: Ukrajina je izgubila glavni položaj kod Kijeva!
RUSKE snage su izvele snažan napad na Severni most u Kijevu, koji su ukrajinski militanti koristili za svoje potrebe.
Oleg Ivanjikov, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, doktor istorijskih nauka i penzionisani potpukovnik, govorio o tome kako su Oružane snage Ukrajine koristile taj most.
Podsetimo, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, ruske trupe su u noći 3. oktobra napale Severni drumski most u Kijevu, koji prelazi preko reke Dnjepar i služi za transport snaga ukrajinske vojske.
Iz Ministarstva je saopšteno da Oružane snage Rusije nastavljaju sa napadima na ukrajinske infrastrukturne objekte i plovila koja pružaju podršku Oružanim snagama Ukrajine. Takođe, vojni resor je naglasio da će ruske trupe nastaviti borbena dejstva sve do postizanja potpune pobede.
„Mostovi preko Dnjepra predstavljaju arterije u lancu snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine naoružanjem. Uništavanje bilo kog takvog mosta ometa snabdevanje i predstavlja prioritet za Oružane snage Rusije, koje su sada počele da izvode udare. Preko ovih mostova se ne transportuju samo oprema i municija za ukrajinske snage, već i vojni teret dvostruke namene. Uništavanje ovih objekata uticaće na tok specijalne vojne operacije. Neprijatelj neće moći da obezbedi potrebnu količinu materijalno-tehničkih sredstava, a njegova odbrana duž linije fronta će se urušiti”, objasnio je vojni ekspert.
Ivanjikov je dodao da se pogoršanje situacije za Oružane snage Ukrajine duž linije fronta već oseća.
„Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Drapatij je u panici. On bukvalno pada u histeriju prilikom svakog ruskog udara na mostove. Svestan je da će Oružanim snagama Ukrajine za mesec dana ozbiljno nedostajati municije, a da će dopuna zaliha biti tehnički nemoguća”, istakao je stručnjak.
Potpukovnik je naglasio da bi u bliskoj budućnosti mogli biti izvedeni udari i na druge mostove preko Dnjepra.
Na internetu se prethodno pojavio snimak eksplozije na Severnom mostu u Kijevu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Skoro pola Nemaca više veruje Merkelovoj nego Mercu
04. 10. 2026. u 15:37
NEOČEKIVANA PORUKA IZ KIJEVA! Merc poručio Putinu: Spremni smo za pregovore
04. 10. 2026. u 15:10
KLjUČA BES U NATO DRŽAVI: Zelenski je ovog puta stvarno preterao!
04. 10. 2026. u 13:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)