RUSKE snage su izvele snažan napad na Severni most u Kijevu, koji su ukrajinski militanti koristili za svoje potrebe.

Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Oleg Ivanjikov, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, doktor istorijskih nauka i penzionisani potpukovnik, govorio o tome kako su Oružane snage Ukrajine koristile taj most.

Podsetimo, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, ruske trupe su u noći 3. oktobra napale Severni drumski most u Kijevu, koji prelazi preko reke Dnjepar i služi za transport snaga ukrajinske vojske.

Iz Ministarstva je saopšteno da Oružane snage Rusije nastavljaju sa napadima na ukrajinske infrastrukturne objekte i plovila koja pružaju podršku Oružanim snagama Ukrajine. Takođe, vojni resor je naglasio da će ruske trupe nastaviti borbena dejstva sve do postizanja potpune pobede.

This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks. Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites. It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation. Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

„Mostovi preko Dnjepra predstavljaju arterije u lancu snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine naoružanjem. Uništavanje bilo kog takvog mosta ometa snabdevanje i predstavlja prioritet za Oružane snage Rusije, koje su sada počele da izvode udare. Preko ovih mostova se ne transportuju samo oprema i municija za ukrajinske snage, već i vojni teret dvostruke namene. Uništavanje ovih objekata uticaće na tok specijalne vojne operacije. Neprijatelj neće moći da obezbedi potrebnu količinu materijalno-tehničkih sredstava, a njegova odbrana duž linije fronta će se urušiti”, objasnio je vojni ekspert.

Ivanjikov je dodao da se pogoršanje situacije za Oružane snage Ukrajine duž linije fronta već oseća.

„Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Drapatij je u panici. On bukvalno pada u histeriju prilikom svakog ruskog udara na mostove. Svestan je da će Oružanim snagama Ukrajine za mesec dana ozbiljno nedostajati municije, a da će dopuna zaliha biti tehnički nemoguća”, istakao je stručnjak.

Potpukovnik je naglasio da bi u bliskoj budućnosti mogli biti izvedeni udari i na druge mostove preko Dnjepra.

Na internetu se prethodno pojavio snimak eksplozije na Severnom mostu u Kijevu.

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