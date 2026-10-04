"PUTIN JE U PRAVU, EVROPA SE RASPADA" Američki novinari oduševljeni ruskim predsednikom, njegovu izjavu dele po mrežama
AMERIČKI novinar Džekson Hinkl podržao je izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina o Starom svetu, koju je ruski lider izneo na sednici međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.
- Putin je u pravu, Evropa se raspada - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
Hinkl je tako reagovao na Putinove reči da Evropu ne treba razbijati, jer će ona to sama učiniti.
Putin je dodao da se u ekonomijama evropskih zemalja pojavljuje sve više problema, uključujući pad životnog standarda i rast nezaposlenosti.
Ruski predsednik je u četvrtak govorio na plenarnoj sednici XXIII godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“. Njegovo obraćanje trajalo je više od tri i po sata.
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