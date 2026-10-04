Svet

"PUTIN JE U PRAVU, EVROPA SE RASPADA" Američki novinari oduševljeni ruskim predsednikom, njegovu izjavu dele po mrežama

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 08:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI novinar Džekson Hinkl podržao je izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina o Starom svetu, koju je ruski lider izneo na sednici međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

ПУТИН ЈЕ У ПРАВУ, ЕВРОПА СЕ РАСПАДА Амерички новинари одушевљени руским председником, његову изјаву деле по мрежама

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

 - Putin je u pravu, Evropa se raspada - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Hinkl je tako reagovao na Putinove reči da Evropu ne treba razbijati, jer će ona to sama učiniti.

Putin je dodao da se u ekonomijama evropskih zemalja pojavljuje sve više problema, uključujući pad životnog standarda i rast nezaposlenosti.

Ruski predsednik je u četvrtak govorio na plenarnoj sednici XXIII godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“. Njegovo obraćanje trajalo je više od tri i po sata.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti

OVACIJE ZA „KOVAČE“: Predstavom Egona Savina otvorena nova sezona Teatra humanosti