AMERIČKI novinar Džekson Hinkl podržao je izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina o Starom svetu, koju je ruski lider izneo na sednici međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Putin je u pravu, Evropa se raspada - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Hinkl je tako reagovao na Putinove reči da Evropu ne treba razbijati, jer će ona to sama učiniti.

Putin je dodao da se u ekonomijama evropskih zemalja pojavljuje sve više problema, uključujući pad životnog standarda i rast nezaposlenosti.

Ruski predsednik je u četvrtak govorio na plenarnoj sednici XXIII godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“. Njegovo obraćanje trajalo je više od tri i po sata.

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