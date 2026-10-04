Ova poruka velikim slovima stoji u svlačionici Srbije pred utakmicu sa Holandijom

JAKA poruka za fudbalere Srbije pred duel sa Holandijom u Ligi nacija!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Svestan je selektor "orlova" Veljko Paunović koliko težak posao čeka njegove izabranike, ali u svlačionici pred ovaj meč našla se motivaciona poruka.

- Moramo da dobijamo naše duele. Moramo biti jaki u odbrani, a da bismo to uradili, moramo biti fizički spremni, u formi i sveži. Takođe moramo da unesemo borbeni duh i upornost. Sve je to međusobno povezano. Morate biti motivisani i reći sebi: " Neću mu dozvoliti da me prestigne" - otkrio je Paunović poruku.

Ostaje da se vidi kako će igrači reagovati na ovo i da li će ih to motivisati da naprave iznenađenje na "Filips areni" u Ajndhovenu.

Podsetimo, utakmica 4. kola grupa A2 Lige nacija Holandija - Srbija igra se ove nedelje od 20.45.

"Orlovi" posle tri utakmice nemaju nijedan bod, "lale" su na poziciji dva sa pet, imaju dva manje od Grčke, a jedan više od Nemačke.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“