Ova poruka velikim slovima stoji u svlačionici Srbije pred utakmicu sa Holandijom
JAKA poruka za fudbalere Srbije pred duel sa Holandijom u Ligi nacija!
Svestan je selektor "orlova" Veljko Paunović koliko težak posao čeka njegove izabranike, ali u svlačionici pred ovaj meč našla se motivaciona poruka.
- Moramo da dobijamo naše duele. Moramo biti jaki u odbrani, a da bismo to uradili, moramo biti fizički spremni, u formi i sveži. Takođe moramo da unesemo borbeni duh i upornost. Sve je to međusobno povezano. Morate biti motivisani i reći sebi: " Neću mu dozvoliti da me prestigne" - otkrio je Paunović poruku.
Ostaje da se vidi kako će igrači reagovati na ovo i da li će ih to motivisati da naprave iznenađenje na "Filips areni" u Ajndhovenu.
Podsetimo, utakmica 4. kola grupa A2 Lige nacija Holandija - Srbija igra se ove nedelje od 20.45.
"Orlovi" posle tri utakmice nemaju nijedan bod, "lale" su na poziciji dva sa pet, imaju dva manje od Grčke, a jedan više od Nemačke.
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