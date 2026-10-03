IGOR SAVIĆ: TSC se vraća pobedama
* Trener Proletera, tipuje mečeve Srbije 2
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subota,
Vršac - Metalac 1
Javor - Borac 0-2
Jedinstvo Ub - Dubočica 1X&0-2
nedelja,
Smederevo - Voždovac 1
Napredak - Loznica 1X&0-2
TSC - GRAFIČAR 1
TSC je remijima u poslednja tri kola izgubio korak za vodećim Borcem. Kako zna i ume, drugoplasirani tim mora da ga „hvata“ već u narednom okršaju sa Grafičarom, na svom terenu.
Jedinstvo će posle tri poraza u svom Ubu napasti Dubočicu iz svih oružja, jer mu ne prija pretposlednje mesto.
Posle loše serije trebalo bi da živne i Napredak, ali mu neće biti lako protiv Loznice, koja dolazi u Kruševac osokoljena posle dve lepe pobede.
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