Tip Asova

IGOR SAVIĆ: TSC se vraća pobedama

Ж. Урошевић

03. 10. 2026. u 09:01

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* Trener Proletera, tipuje mečeve Srbije 2

ИГОР САВИЋ: ТСЦ се враћа победама

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

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subota, 

Vršac - Metalac 1

Javor - Borac 0-2

Jedinstvo Ub - Dubočica 1X&0-2

nedelja, 

Smederevo - Voždovac 1

Napredak - Loznica 1X&0-2

TSC - GRAFIČAR 1

TSC je remijima u poslednja tri kola izgubio korak za vodećim Borcem. Kako zna i ume, drugoplasirani tim mora da ga „hvata“ već u narednom okršaju sa Grafičarom, na svom terenu.

Jedinstvo će posle tri poraza u svom Ubu napasti Dubočicu iz svih oružja, jer mu ne prija pretposlednje mesto.

Posle loše serije trebalo bi da živne i Napredak, ali mu neće biti lako protiv Loznice, koja dolazi u Kruševac osokoljena posle dve lepe pobede.

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