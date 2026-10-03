IGOR SAVIĆ: TSC se vraća pobedama

* Trener Proletera, tipuje mečeve Srbije 2

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

MOJ TIP

subota,

Vršac - Metalac 1

Javor - Borac 0-2

Jedinstvo Ub - Dubočica 1X&0-2

nedelja,

Smederevo - Voždovac 1

Napredak - Loznica 1X&0-2

TSC - GRAFIČAR 1

TSC je remijima u poslednja tri kola izgubio korak za vodećim Borcem. Kako zna i ume, drugoplasirani tim mora da ga „hvata“ već u narednom okršaju sa Grafičarom, na svom terenu.

Jedinstvo će posle tri poraza u svom Ubu napasti Dubočicu iz svih oružja, jer mu ne prija pretposlednje mesto.

Posle loše serije trebalo bi da živne i Napredak, ali mu neće biti lako protiv Loznice, koja dolazi u Kruševac osokoljena posle dve lepe pobede.