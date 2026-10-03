Crno-beli ponovo slavili trojkom u poslednjoj sekundi! (FOTO)

Košarkaši PAOK-a uspešno su započeli sezonu u grčkom prvenstvu, pošto su na gostovanju savladali Mikonos sa 88:85.

Chiras/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč je bio neizvestan do samog finiša, a pitanje pobednika rešio je Čedi Osman. Pri rezultatu 83:83, turski reprezentativac preuzeo je odgovornost i pogodio trojku iz desnog ugla 28 sekundi pre kraja.

PAOK je tako stigao do prednosti koju je u završnici sačuvao i upisao trijumf na otvaranju šampionata. Osman je još jednom pokazao koliko može da znači ekipi u odlučujućim trenucima.

Bivši košarkaš Efesa, Panatinaikosa, Klivlenda i San Antonija utakmicu je završio sa 18 poena i tri skoka, čime je bio najefikasniji igrač PAOK-a.

Naz Mitru Long dodao je 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije, dok je Nik Kalates zabeležio 12 poena i sedam asistencija.

U domaćem sastavu najviše se istakao Džermejn Lav, koji je susret završio sa 25 poena.

PAOK je tako posle uspešnog pripremnog perioda, u kojem je beležio dobre rezultate i protiv evroligaških ekipa, napravio još jedan korak i sezonu u nacionalnom prvenstvu otvorio pobedom.

Ovo je Osmanu već drugi šut za pobedu ove sezone, pošto je u Superkupu Grčke na isti način rešio utakmicu protiv Panatinaikosa.