Crno-beli ponovo slavili trojkom u poslednjoj sekundi! (FOTO)
Košarkaši PAOK-a uspešno su započeli sezonu u grčkom prvenstvu, pošto su na gostovanju savladali Mikonos sa 88:85.
Meč je bio neizvestan do samog finiša, a pitanje pobednika rešio je Čedi Osman. Pri rezultatu 83:83, turski reprezentativac preuzeo je odgovornost i pogodio trojku iz desnog ugla 28 sekundi pre kraja.
PAOK je tako stigao do prednosti koju je u završnici sačuvao i upisao trijumf na otvaranju šampionata. Osman je još jednom pokazao koliko može da znači ekipi u odlučujućim trenucima.
Bivši košarkaš Efesa, Panatinaikosa, Klivlenda i San Antonija utakmicu je završio sa 18 poena i tri skoka, čime je bio najefikasniji igrač PAOK-a.
Naz Mitru Long dodao je 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije, dok je Nik Kalates zabeležio 12 poena i sedam asistencija.
U domaćem sastavu najviše se istakao Džermejn Lav, koji je susret završio sa 25 poena.
PAOK je tako posle uspešnog pripremnog perioda, u kojem je beležio dobre rezultate i protiv evroligaških ekipa, napravio još jedan korak i sezonu u nacionalnom prvenstvu otvorio pobedom.
Ovo je Osmanu već drugi šut za pobedu ove sezone, pošto je u Superkupu Grčke na isti način rešio utakmicu protiv Panatinaikosa.
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