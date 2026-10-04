TRI POLJUPCA ZA VUČIĆA! "Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju" (VIDEO)

PESMA Snežane Savić „Tri poljupca za sreću“ poslednjih dana postala je deo blokaderskih skupova, a predstavnici takozvane „studentske“ liste koriste je kako bi pozvali građane da glasaju za njih.

Instagram printskrin

Međutim, sama Snežana Savić je sinoć poručila da korišćenje njene pesme na blokaderskim skupovima nikako ne znači da je promenila svoje političko opredeljenje.

Jasno je istakla za koga godinama glasa:

- Ja zaista glasam za Aleksandra Vučića, čoveka velikog državnika, stratega, posvećenog i požrtvovanog borca za svoj narod i Srbiju! Zaista sam njegov veliki pristalica i došla sam danas da ga podržim - rekla je Snežana Savić.

Upravo se i Aleksandar Vučić oglasio i poručio:

"Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju. Srbiji je potrebno da je svi volimo, čuvamo i da se zajedno borimo za njenu budućnost", napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

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