Tenis

Senzacija! Sabalenka poražena od anonimne teniserke

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2026. u 07:40

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Arina Sabalenka priredila je senzaciju na VTA turniru u Pekingu.

Сензација! Сабаленка поражена од анонимне тенисерке

AP Photo/Kin Cheung

Beloruska teniserka bila je apsolutni favorit ali je u trećem kolu Pekinga izgubila od manje poznate češke teniserke, dvadesetogišnje, Nikole Bartunkove rezultatom6:4, 6:3.

Sabalenka je nakon Ju-Es opena pala na drugo mesto na tabeli, a ove sezone nije uspela da osvoji nijedan grend slem što ju je očigledno uzdrmalo, a to je iskoristila mlada češka teniserka koja trenutno zauzima 34. mesto na VTA listi. 

Nikola će imati veliku šansu da prođe u četvrtfinale pošto je favorit u narednom meču. Igraće protiv Sinje Kraus (Austrija) koja je trenutno 95. na VTA listi.

Sabalenki mala uteha može da bude to što je u Pekingu eliminisana i Elena Ribakina. Nju je savladala Alina Čarajeva - 3:6, 6:4, 6:3. 

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