Senzacija! Sabalenka poražena od anonimne teniserke
Arina Sabalenka priredila je senzaciju na VTA turniru u Pekingu.
Beloruska teniserka bila je apsolutni favorit ali je u trećem kolu Pekinga izgubila od manje poznate češke teniserke, dvadesetogišnje, Nikole Bartunkove rezultatom6:4, 6:3.
Sabalenka je nakon Ju-Es opena pala na drugo mesto na tabeli, a ove sezone nije uspela da osvoji nijedan grend slem što ju je očigledno uzdrmalo, a to je iskoristila mlada češka teniserka koja trenutno zauzima 34. mesto na VTA listi.
Nikola će imati veliku šansu da prođe u četvrtfinale pošto je favorit u narednom meču. Igraće protiv Sinje Kraus (Austrija) koja je trenutno 95. na VTA listi.
Sabalenki mala uteha može da bude to što je u Pekingu eliminisana i Elena Ribakina. Nju je savladala Alina Čarajeva - 3:6, 6:4, 6:3.
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