Svi su mislili da su gledali jedan od najvećih skandala u istoriji fudbala: Ali evo zašto je sudija ipak bio u pravu (VIDEO)
NEVEROVATNO! O odluci sudije će se pričati.
U kvalifikacijama za Afrički kup nacija za igrače do 20 godine sastali se u Tunis i Libija. Situacija koja se dogodila u nadoknadni vremena izazvala je dosta bude na društvenim mrežama.
Naime, pri rezultatu 1:1 koji je bio i konačan, "orlovi iz Kartagine" su imali korner, u šesnaesterac rivala je otišao i golman, pa je gol bio prazan.
Rival je to iskoristio i krenuo je u kontru. U jednom momentu sudija je prekinuo igru, pošto je pomoćnik podigao zastavicu i signalizirao da se jedan fudbaler Libije našao u ofsajdu.
Igrači te selekcije su opkolili arbitra smatrajući da je napravio grešku. Ipak, ispostavilo se da je doneo ispravnu odluku.
Sve bi bilo regularno da se igrač nalazio iza linije centra, ako golman nije na golu, linija se povlači u odnosu na drugog igrača. Jasno se vidi da je on najbliži golu i da se nalazio na protivničkoj polovini.
Ovo je Libiji bio prvi bod i zauzima poslednje peto mesto na tabeli, Tunis je osvojio tri i četvrti je.
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