Svi su mislili da su gledali jedan od najvećih skandala u istoriji fudbala: Ali evo zašto je sudija ipak bio u pravu (VIDEO)

NEVEROVATNO! O odluci sudije će se pričati.

Foto: Printskrin/X/@ONTimeSports

U kvalifikacijama za Afrički kup nacija za igrače do 20 godine sastali se u Tunis i Libija. Situacija koja se dogodila u nadoknadni vremena izazvala je dosta bude na društvenim mrežama.

Naime, pri rezultatu 1:1 koji je bio i konačan, "orlovi iz Kartagine" su imali korner, u šesnaesterac rivala je otišao i golman, pa je gol bio prazan.

Rival je to iskoristio i krenuo je u kontru. U jednom momentu sudija je prekinuo igru, pošto je pomoćnik podigao zastavicu i signalizirao da se jedan fudbaler Libije našao u ofsajdu.

Igrači te selekcije su opkolili arbitra smatrajući da je napravio grešku. Ipak, ispostavilo se da je doneo ispravnu odluku.

Sve bi bilo regularno da se igrač ​​nalazio iza linije centra, ako golman nije na golu, linija se povlači u odnosu na drugog igrača. Jasno se vidi da je on najbliži golu i da se nalazio na protivničkoj polovini.

احتجاج كبير من منتخب ليبيا بسبب احتساب الحكم تسلل في هجمة خطيرة للمنتخب الليبي أمام المرمى الخالي لتونس ✋ https://t.co/5AYpVAXt41 — ON Sport (@ONTimeSports) October 3, 2026

Ovo je Libiji bio prvi bod i zauzima poslednje peto mesto na tabeli, Tunis je osvojio tri i četvrti je.

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