LEGENDARNI MIKI MANOJLOVIĆ RASKRINKAO BLOKADERE: Imamo jedan magloviti pokret sa 11 tačaka - Vučić je za njih Čerčil i De Gol zajedno (VIDEO)

NAŠ legendarni glumac, Predag Miki Manojlović, gostovao je na TV Prva u emisiji "Jutro".

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- Nažalost ne vidim, znate, ko god da je u opoziciji, ona treba da je snažna jer to obećava napredak, da smo u nekom ozbiljnom procesu. Ali, mi nismo. Da bismo imali demokratiju moramo da imamo stranke, moramo da radimo kroz stranke i biti u parlamentu. Dakle, nije se promenila naša opozicija, ništa nije naučila, ona je najveće razočarenje za mene. Zar je moguće da opozicionari ne mogu da se organizuju i napreduju u tome? Dakle šta danas imamo? Imamo jedan magloviti pokret sa 11 tačaka, a ne znamo šta je iza toga, pored toga, šta je ispod toga, šta je unutra. Šta ćemo sa severom, jugom, istokom, zapadom? Šta ćemo sa EU? Šta ćemo da radimo sa Kinom i Rusijom? Kakav nam je odnos sa SAD? Ništa to ne znamo. Sa ekonomijom? Zamisli kad dođe tamo i javi se Si Đin Ping i kaže: "Petroviću, kad ćemo onaj put da završimo?" A on mu kaže: "Završićemo Vaše Veličanstvo". Što se tiče spoljne politike, Vučić je vodi kao Čerčil i De Gol zajedno. Ta anarhistička ideja koja je ovde izgubila u svojih 11 tačaka. Oni su se tražili kojim putem i kako i opredelili su se u 11 tačaka koje su nejasne i maglovite - zaključio je Manojlović.