"NEKA MLADI UKRAJINCI ENERGIJU TROŠE NA FRONTU, NE KOD NAS" Bivši premijer Poljske oštro napao izbeglice koje prave haos po zemlji
MLADI Ukrajinci treba da se vrate iz Poljske u domovinu, izjavio je bivši premijer Poljske Lešek Miler u emisiji televizije „Polsat“.
U poljskim medijima se periodično pojavljuju izveštaji o neprimerenom ponašanju mladih Ukrajinaca na teritoriji Poljske. Prema podacima koje navodi RIA Novosti, Ukrajinci su među strancima u Poljskoj sa najvećim brojem registrovanih krivičnih dela.
- Ako se u Poljskoj i na drugim mestima nalaze hiljade mladića koji ovde troše svoju energiju, onda neka je troše na frontu u Ukrajini - rekao je Miler.
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