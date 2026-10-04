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"NEKA MLADI UKRAJINCI ENERGIJU TROŠE NA FRONTU, NE KOD NAS" Bivši premijer Poljske oštro napao izbeglice koje prave haos po zemlji

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 14:14

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MLADI Ukrajinci treba da se vrate iz Poljske u domovinu, izjavio je bivši premijer Poljske Lešek Miler u emisiji televizije „Polsat“.

НЕКА МЛАДИ УКРАЈИНЦИ ЕНЕРГИЈУ ТРОШЕ НА ФРОНТУ, НЕ КОД НАС Бивши премијер Пољске оштро напао избеглице које праве хаос по земљи

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

U poljskim medijima se periodično pojavljuju izveštaji o neprimerenom ponašanju mladih Ukrajinaca na teritoriji Poljske. Prema podacima koje navodi RIA Novosti, Ukrajinci su među strancima u Poljskoj sa najvećim brojem registrovanih krivičnih dela.

 - Ako se u Poljskoj i na drugim mestima nalaze hiljade mladića koji ovde troše svoju energiju, onda neka je troše na frontu u Ukrajini - rekao je Miler.

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