TIP PREDLAŽE - ENGLESKA LIGA 1: Reding sa Moriotom zaustavlja lidera
* Hadersfild klasa za Barton
SUBOTA,
BARTON - HADERSFILD 2&3+
Hadersfild ima bolji tim od Bartona. Na terenu gde je prošle sezone ostao bez bodova vrednih baraža za viši rang, gost je spreman da se osveti dužniku.
LEJTON - PLIMUT 2
Plimut je doživeo poraz posle tri pobede. Na gostovanju Lejtonu, kreće u novu borbu za jedno od prva tri mesta.
REDING - BREDFORD 3+, 1X
Rednig, predvođen najboljim strelcom lige Džekom Moriotom sa osam pogodaka, sigurno će namučiti vodeći Bredford u nameri da mu prekine seriju od pet pobeda u svim takmičenjima.
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