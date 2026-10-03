TIP PREDLAŽE - ENGLESKA LIGA 1: Reding sa Moriotom zaustavlja lidera

* Hadersfild klasa za Barton

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

SUBOTA,

BARTON - HADERSFILD 2&3+

Hadersfild ima bolji tim od Bartona. Na terenu gde je prošle sezone ostao bez bodova vrednih baraža za viši rang, gost je spreman da se osveti dužniku.

LEJTON - PLIMUT 2

Plimut je doživeo poraz posle tri pobede. Na gostovanju Lejtonu, kreće u novu borbu za jedno od prva tri mesta.

REDING - BREDFORD 3+, 1X

Rednig, predvođen najboljim strelcom lige Džekom Moriotom sa osam pogodaka, sigurno će namučiti vodeći Bredford u nameri da mu prekine seriju od pet pobeda u svim takmičenjima.