NIJE SAMO "A" REPREZENTACIJA: Grci imaju zastrašujuće dobru mladu selekciju

Grčka dočekuje Letoniju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo do 21 godine

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ova dva tima u meč ulaze sa potpuno različitim učinkom u grupi. Domaćin je drugi sa 21 bodom, dok je Letonija peta sa samo pet osvojenih bodova.

Grčka je u poslednjih pet mečeva postigla 10 golova, a posebno su se izdvojile ubedljive pobede nad Maltom od 5:0 i Gruzijom od 3:0. U kvalifikacijama prosečno postiže čak tri gola po utakmici i prima svega 0,5, što najbolje opisuje njen dosadašnji nastup u grupi.

Letonija je u poslednjih pet utakmica postigla samo tri gola, a primila čak devet. Naročito zabrinjavaju poslednja dva meča, u kojima je poražena od Severne Irske sa 1:3 i Nemačke sa 0:4. U kvalifikacijama postiže prosečno 0,5 golova po meču, uz dva primljena.

Grčka je dobila i poslednji međusobni susret, odigran u oktobru prošle godine, kada je u gostima slavila 1:0. S obzirom na razliku u kvalitetu, formi i rezultatima u grupi, domaćin bi trebalo da preuzme kontrolu od samog početka.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,50)