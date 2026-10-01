Ne može Girasi sam: Kenija ne gubi u Gvineji

Domaćin u meč ulazi posle veoma lošeg niza

Noah Wedel / imago sportfotodienst / Profimedia

Gvineja i Kenija sastaju se u drugom kolu kvalifikacija za Afrički kup nacija.

Gvineja je u poslednjih pet utakmica zabeležila dva remija i tri poraza, uz samo četiri postignuta i sedam primljenih golova. U prvom kolu kvalifikacija poražena je i trenutno je poslednja u grupi bez bodova.

Kenija je u znatno boljoj situaciji. Na poslednjih pet mečeva nije doživela poraz, mada je čak četiri puta remizirala. Postigla je šest, a primila samo dva gola, što ukazuje na daleko stabilniju odbranu u odnosu na domaćina. U prvom kolu osvojila je bod i zauzima treće mesto u grupi.

Gvineja je u poslednjem periodu imala velikih problema sa realizacijom, dok je Kenija pokazala da ume da odigra čvrsto i sačuva mrežu. Domaćin će morati da prekine seriju od tri uzastopna poraza, ali trenutna forma ne uliva mnogo poverenja, a ni zvezda orusije iz Dortmunda Seru girasi nije od velike pomoći jer kako se to kaže "nema s kim da igra".

Uzimajući u obzir rezultate i defanzivnu stabilnost gostiju, Kenija bi mogla da izbegne poraz.

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