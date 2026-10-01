Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

01. 10. 2026. u 09:05

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Četvrtak

20.45 Danska - Portugal |1-3&||1-3 (1.87)

20.45 Nemačka - Srbija D 2-4 (1.53)
20.45 Grčka - Holandija GG&3+ (1.87)

Ukupna kvota: 5.35

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