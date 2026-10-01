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KURASAO GAZI SVE REDOM: Odbrana gostiju je veliki problem

Olja Mrkić

01. 10. 2026. u 09:45

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Kurasao dočekuje Trinidad i Tobago u trećem kolu Lige nacija KONKAKAF

КУРАСАО ГАЗИ СВЕ РЕДОМ: Одбрана гостију је велики проблем

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Domaćin je sakupio šest bodova, uz čak 10 postignutih golova, dok je Trinidad i Tobago bez bodova posle dva poraza.

Kurasao je na poslednja dva meča postigao ukupno 10 golova, a posebno je ubedljiv bio protiv Nikaragve, koju je savladao 6:1. Ova selekcija je u Ligi nacija postigla najmanje četiri gola na poslednja četiri nastupa, a protiv Trinidada i Tobaga nije poražena u poslednja tri susreta.

Gosti su, s druge strane, oba dosadašnja meča izgubili iako su u drugom poluvremenu imali prednost. Odbrana im je tokom godine bila veliki problem, pošto su na četiri od poslednjih pet utakmica primili najmanje dva gola. Takođe, na poslednja četiri gostovanja u Ligi nacija primili su čak 14 golova.

Trinidad i Tobago je samo jednom pobedio Kurasao van svoje zemlje, dok je domaćin slavio 5:3 u njihovom prethodnom susretu na stadionu Ergilio Hato. S obzirom na trenutnu formu i probleme gostiju u defanzivi, Kurasao je u poziciji da nastavi golgeterski niz.

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