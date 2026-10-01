LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
18.00 Bnei Jehuda - Makabi Kirjat Gat 1 (1.31)
20.00 Betis - Ceuta 1 (1.35)
20.45 Malta - Gibraltar 1 (1.31)
Kvota: 2.32
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