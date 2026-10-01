Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

01. 10. 2026. u 09:18

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Mickael Ducint / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

18.00 Bnei Jehuda - Makabi Kirjat Gat 1 (1.31)

20.00 Betis - Ceuta 1 (1.35)

20.45 Malta - Gibraltar 1 (1.31)

Kvota: 2.32

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