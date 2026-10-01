TIP ostali sportovi

TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

01. 10. 2026. u 09:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

AP Photo/Maja Smiejkowska

Tenis

10.30 T. Grikspur - A. Rubljev ukupan broj setova 3 (2.20)

13.00 L. Tijen - H. Hurkač ukupno gemova +22.5 (1.78)
4.00 B. Junčaokete - N. Đoković 2 (1.30)

Ukupna kvota: 5.09

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat

SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat