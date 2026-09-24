Kec na Portugal je tip dana, ali i Velšani znaju da zatresu mrežu
Samo je Kristijano Ronaldo večan: Portugalija sa legendarnim kapitenom startuje u Ligi nacija protiv Velsa
Prvi put od polufinala Evropskog prvenstva 2016. godine, reprezentacije Portugalije i Velsa odmeravaju snage na otvaranju novog ciklusa UEFA Lige nacija. Domaćini u ovaj duel ulaze sa jasnom namerom da započnu uspešnu odbranu trofeja, ali ovoga puta pod vođstvom potpuno novog stručnog štaba.
Nakon još jednog neuspešnog nastupa na Svetskom prvenstvu, portugalski savez doveo je 72-godišnjeg Žorža Žezusa na mesto selektora. Ipak, i pored smene generacija na klupi, u timu se i dalje nalazi iskusni 42-godišnji Kristijano Ronaldo, koji svojim prisustvom i dalje predstavlja stub ove reprezentacije.
Portugalci mogu biti optimistični jer su upravo oni najuspešnija selekcija u kratkoj istoriji ovog takmičenja. Sa osvojenim titulama iz 2019. i 2025. godine, Portugal ulazi u ovaj meč kao izraziti favorit, što potvrđuje i prednost od čak 31 mesta na zvaničnoj FIFA rang-listi u odnosu na svog protivnika.
Dodatni razlog za samopouzdanje domaće ekipe jeste njihov impresivan učinak na domaćem terenu. Portugal je nepobeđen na poslednjih deset utakmica pred svojim navijačima, ostvarivši čak devet pobeda i samo jedan remi, što gostovanje u Lisabonu čini izuzetno teškim zadatkom za svakog rivala.
S druge strane, atmosfera u taboru Velsa daleko je od idealne otkako su u novembru 2024. godine izborili povratak u elitnu Ligu A. Selektor Krejg Belami suočava se sa pritiskom nakon što nije uspeo da odvede ekipu na Svetsko prvenstvo, dok su medijske spekulacije o njegovom prelasku u Barnli dodatno unele nemir u ekipu.
Velšani u ovaj okršaj ulaze znatno oslabljeni, jer zbog povreda i izostanaka ne mogu da računaju na nekoliko ključnih fudbalera. Šanse gostiju deluju skromno s obzirom na to da nemaju nijednu pobedu u četiri utakmice tokom 2026. godine, a jedine trijumfe u gostima ostvarili su protiv slabijih timova poput Lihtenštajna i Kazahstana.
Što se tiče međusobnog skora, Portugal je slavio sa 2:0 u njihovom poslednjem takmičarskom susretu 2016. godine. Kristijano Ronaldo je i tada bio strelac, a sa čak 18 učešća kod golova u 20 mečeva Lige nacija ostaje glavna pretnja za odbranu Velsa, kojoj će nedostajati standardni defanzivac Džo Rodon.
Svi parametri i nedavni trendovi ukazuju na to da je Portugal apsolutni favorit za osvajanje sva tri boda. Ipak, s obzirom na to da su obe ekipe često tresle mreže u poslednje vreme, očekuje se da da će domaći tim doći do komforne pobede, ali uz mogućnost da Vels ipak postigne utešni pogodak.
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