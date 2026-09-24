Politika

NOVA BLOKADERSKA PREVARA: Posle nasilja, vređanja i pretnji, evo čime se sada služe

В. Н.

24. 09. 2026. u 12:49

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NA delu je nova blokaderska prevara!

НОВА БЛОКАДЕРСКА ПРЕВАРА: После насиља, вређања и претњи, ево чиме се сада служе

Foto: ATA images / Anđela Stevanović

Umesto da predstave svoj plan i program, oni nude nasilje, vređaju žene, prete ljudima i pokušavaju da prevare ljude.

Oni znaju da na izborima mogu da pobede samo nasiljem i prevarama.

Naime, oni su pozvali birače da glasaju za Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića, čime će, kako navode, pokazati jedinstvo i pružiti podršku obema opcijama. Kako dalje kažu - naknada za poslušnost biće dvostruka.

Foto: Printskrin

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