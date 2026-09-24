NOVA BLOKADERSKA PREVARA: Posle nasilja, vređanja i pretnji, evo čime se sada služe
NA delu je nova blokaderska prevara!
Umesto da predstave svoj plan i program, oni nude nasilje, vređaju žene, prete ljudima i pokušavaju da prevare ljude.
Oni znaju da na izborima mogu da pobede samo nasiljem i prevarama.
Naime, oni su pozvali birače da glasaju za Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića, čime će, kako navode, pokazati jedinstvo i pružiti podršku obema opcijama. Kako dalje kažu - naknada za poslušnost biće dvostruka.
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