"NISMO ZNALI DA LI JE ŽIV" Roditelji Aleksandra Vučića otkrili najteži trenutak - Govorili o Srebrenici i jezivim pretnjama

RODITELjI predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Anđelko i Angelina Vučić, poslali su poruku podrške sinu koji govori na 81. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, ali su govorili i o teškim napadima na porodicu Vučić.

Foto: Informer

Na pitanje zašto nije demantovala nikad laž da nije bila na RTS-u u noći bombardovanja, Angelina Vučić je rekla da joj je savest čista.

- Meni je savest čista. Moje kolege, koje su te noći bile sa mnom, znaju da je to istina. Nikada nisam htela o tome da govorim i da to javno demantujem jer sa tim ljudima koji lažu, oni će opet lagati. Život prolazi, a ja da se raspravljam sa ljudima koji lažu, ne pada mi napamet. Te kobne noći sam bila tamo i dan danas me duša boli zbog mojih kolega koji su te noći izgubili život - ispričala je Angelina Vučić.

Na pitanje o laži da je patrijarh Porfirije to što jeste zato što je njen rođak, rekla je:

- Jedina je veza što je on slučajno rođen u Bečeju, inače je iz BiH, dok sam ja starosedelac i rođena sam u takođe u Bečeju. Nikakve druge veze među nama ne postoje - poručila je ona.

"Da je to znao, nikada ne bi bio to što jeste"

Na pitanje kako je preživljavao teške noći najgorih napada na porodicu, Anđelko Vučić je rekao:

- Teško se poveravam i uglavnom je sve to kuvalo u meni. I uvek je tako bilo, dok ne dođe mak na konac. I mislim da on, iako se retko viđamo, samo za slavu i jednom u dva, tri meseca, misli kako nikada ne bi bio to što jeste da je znao da će doživljavati tako nešto. I ne samo on, nego i njegova deca, Andrej, supruga, mi kao roditelji... - rekao je Anđelko.

Prema njegovim rečima, na ulici mu se dešava da ga ljudi pitaju: "Je l' vas nije sramota?". Kada ih pitam zbog čega, oni odgovore: "Zbog toga kako se vaš sin ponaša prema studentima?!.

- A ja ih onda pitam: "A kako se on to ponaša, a kako se oni ponašaju?!" - ispričao je Anđelko i rekao kako mu je nedavno i jedan muškarac postavio slično pitanje, pa rekao:

"Imam penziju 22.000 dinara".

- Ja sam ga na to pitao: "A zašto sam ja za to kriv?!" - rekao je otac predsednika Srbije.

O monstruoznom napadu u Srebrenici

Prema rečima Anđelka Vučića, njihov sin je osetljiv i uvek je pun saosećanja.

- Otišao je tamo da iskaže svoje saosećanje, a eto... Krivo mi je što oni mnogo manje incidente istražuju, a o ovome ništa - rekao je Anđelko Vučić, dok je Angelina istakla kako nikada nijednoj majci ne bi poželela da to doživi.

Istakla je kako je posebno teško doživela i napad na mlađeg sina Andreja, te da nije mogla da podnese kada se taj video-snimak "vrteo" na televizijama. Potom je otkrila da su doživljavali i da im grupa od stotinak ljudi dolazi kod prozora stana i preti, a zatim su se dotakli imovine.

- Najveće naše bogatstvo su naša unučad, sve što imamo zaradili smo pre 30 godina. Skromnosti smo učili decu, verujemo da oni tako i danas žive - rekao je Anđelko Vučić i dodao kako Andreja, Aleksandra i sve ostale članove porodice satanizuju.

- Ali porodicu nam nisu srušili i nikada neće - poručio je otac predsednika Vučića.

Kako je dodao, Andrej i Aleksandar su odrasli u istoj sobi i uvek su znali odakle potiču.

- Obojica su vezani za porodicu. Aleksandar je uvek znao ko je i odakle je - rekao je Anđelko Vučić.

Na pitanje kada se najviše uplašio za sinovljev život, Anđelko Vučić je istakao kako je to bila Srebrenica.

- Nismo znali šta se tačno dešava, gledali smo preko telefona. Možda je tada krenula suza, ali sam tvrd na suzu. Sve to ćutke nosim - priznao je otac šefa naše države i dodao kako je svestan i da i Aleksandar i Andrej njih štede od teških informacija.

"Imali su Andreja na nišanu"

Podsetio je na situaciju kada je u Jajincima, nedaleko od njihove kuće, nađen arsenal oružja.

- Priznali su da su imali Andreja na nišanu, ali da je tu bila i Anastasija, pa su odustali - ispričao je Anđelko Vučić.

Angelina Vučić je zatim komentarisala laži koje su širene u vreme razornih poplava u našoj zemlji.

- To je, pre svega, bila velika tragedija za našu zemlju. Pamtim poplave iz 1965. u Vojvodini. To kad voda krene, ništa je ne može zaustaviti. A ove kasnije laži predstavljaju samo početak svih koje su godinama kasnije širene o našoj porodici - istakla je Angelina Vučić.

Naglasila je kako veruje da je cilj svega toga bilo uništenje porodice.

- Kad uništite porodicu onda nemate ništa, nemate oca, majku, brata - rekla je ona.

(Informer)