PONOĆNI MASAKR REGIONALNE KOŠARKE! Zvezda i Partizan zanemeli posle ovog saopštenja

Potpuni rasulo i nezapamćeni skandal potresaju regionalnu košarku samo 24 sata pre planiranog početka nove sezone ABA lige!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako stvari stoje, takmičenje koje je trebalo da krene 25. septembra biće odloženo zbog do sada neviđene diverzije i sabotaže sudijske organizacije u kojoj su ucenjeni i zastrašeni arbitri počeli masovno da odustaju od deljenja pravde na regionalnim parketima.

Predsedništvo ABA lige bilo je prinuđeno da se oglasi hitnim, dramatičnim ponoćnim saopštenjem za javnost kako bi razotkrilo sajber-rat i pritiske koji se dešavaju iza kulisa.

Saopštenje prenosimo u celosti i bez izmena:

- Povodom svih dešavanja u vezi sa određivanjem liste sudija i organizacijom suđenja za takmičenja u ABA ligi j.t.d. u sezoni 2026/27, koja bi potencijalno mogla da dovedu u pitanje planirani početak takmičenja, Predsedništvo ABA lige j.t.d, u cilju objektivnog informisanja javnosti i potpune transparentnosti, želi da obavesti javnost o svim relevantnim detaljima.

FOTO: Katarina Mihajlović

Pre svega, želimo da naglasimo da je u petak, 18.09.2026. godine, na radnom sastanku članova Društva jednoglasno doneta odluka da se raspiše konkurs za sve zainteresovane sudije koje žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje. Na konkurs se prijavilo 50 sudija, na osnovu čega je predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez u sredu, 23.09.2026. godine, sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima Društva na usvajanje.

Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica ABA lige, nakon što su sa mejl adrese referees.abaleague@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi j.t.d. Tom prilikom je nezakonito korišćena mejl adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige j.t.d., iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.09.2026. godine izričito obavešten i od njega zatraženo da se odmah prestane sa korišćenjem navedene mejl adrese.

ABA liga će preduzeti pravne radnje za zaštitu ugleda i interesa

Posebno želimo da istaknemo da sudije koje su se obraćale sa pomenute mejl adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom j.t.d. na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao sudije ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji.

S obzirom na to da je ovim činom zloupotrebe potencijalno doveden u pitanje planirani početak takmičenja u ABA ligi, Predsedništvo ABA lige j.t.d. predložiće članovima Društva hitno preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualne svojine, ugleda i interesa ABA lige j.t.d, kao i ostvarivanja prava na naknadu svake eventualne štete koju ABA liga j.t.d. može pretrpeti usled navedenih događaja.