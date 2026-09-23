Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

23. 09. 2026. u 08:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

CĂ©sar Pasaca / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

16.00 Drina Zvornik - Rudar Prijedor 1 (1.50)

20.30 Liverpul M. - Kolon 1 (1.50)

22.00 Univerzidad O&M - Atlantiko 1 (1.45)

Ukupna kvota: 3.26

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini