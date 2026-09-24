Politika

"MISLIO SAM DA IMAJU PAMETNIJA POSLA" Vučić počistio Andreja Plenkovića i njegov srbomrzački govor pred UN

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 00:03

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PREDSEDNIK Srbije se nakon obraćanja pred Generalnom skupštinom UN obratio medijima i tom prilikom prokomentarisao i brutalan napad Andreja Plenkovića na Srbiju.

МИСЛИО САМ ДА ИМАЈУ ПАМЕТНИЈА ПОСЛА Вучић почистио Андреја Пленковића и његов србомрзачки говор пред УН

Foto: Printskrin

O govoru Plenkovića u UN kaže:

- Mislio sam da imaju pametnija posla ali došli su ovde da govorer o Srbiji. Mislite li da će to proći bez odgovoara, da vas se neko plaši, da nas ucenjujete evropskim putem, a da nam pevate Za dom spremni? To je za Srbe najjeziviji nacistički pozdrav, ne posotji nitša gore. Stotine hiljada ljudi je stradalo pod tim pokličem. Moj govor je bio iz srca za građane Srbije i ponosnu zemlju dostojanstvenih ljudi - rekao je Vučić.

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