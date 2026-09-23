KRISTIJANO RONALDO NE VOLI KOMPROMISE: "Da odbranim Ligu nacija ili postignem 1000 golova? Oba!"
Ovo je nova era za Portugal i Kristijana Ronalda
Kapiten reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo rekao je da mu je cilj da do kraja karijere odbrani pehar u Ligi nacija i da stigne do 1.000 golova u karijeri.
- Moj naredni cilj je da odbranim pehar u Ligi nacija i stignem do 1.000 gola u karijeri - izjavio je 41-godišnji Ronaldo na konferenciji za medije.
Ronaldo je u profesionalnoj karijeri dao 979 golova, od čega 833 za klubove i 146 za reprezentaciju sa kojom je osvojio Ligu nacija 2025. godine, ali i šest godina ranije.
Osvajač Evropskog prvenstva sa Portugalom 2016. godine upitan je da li bi 2027, godina mogla da mu bude poslednja u igračkoj karijeri.
- Moguće. Videćemo, mnogo toga zavisi od toga kako će moje telo reagovati. Zaista ne znam, ovo vam govorim iskreno - rekao je Ronaldo, koga je uprkos protivljenju dela javnosti na spisak uvrstio novi selektor Žorž Žezus.
- Ovo je nova era. Siguran sam da će uraditi odličan posao, Žorž Žezus je bio pravi izbor za novog selektora - poručio je Kristijano, ali jer usput uputio i reči podrške bivšem selektoru Martinezu.
- Iskoristio bih ovu priliku da čestitam selektoru Martinezu na odličnom poslu koji je uradio, pogotovo jer je stranac, što je veoma teško s obzirom na stalne napade kojima je bio izložen.
Portugal Ligu nacija otvara utakmicom protiv Velsa kod kuće. U Grupi A4 su još i Norveška i Danska.
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