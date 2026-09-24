Politika

"ČETIRI AFRIČKA PREDSEDNIKA I PREMIJERA SU MI ČESTITALI NA GOVORU" Vučić: To je za mene veliki uspeh - Izveo sam suštinu politike Srbije

В. Н.

24. 09. 2026. u 00:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja iz Njujorka nakon moćnog govora koji je održao u UN, govorio je o čestitkama koje je dobio nakon održanog govora.

ЧЕТИРИ АФРИЧКА ПРЕДСЕДНИКА И ПРЕМИЈЕРА СУ МИ ЧЕСТИТАЛИ НА ГОВОРУ Вучић: То је за мене велики успех - Извео сам суштину политике Србије

Foto: Printscreen

Četiri afrička predsednika i premijera su izašli iz sale pa se vratili samo da bi mi čestitali na govoru, kaže Vučić.

- To je za mene veliki uspeh, tu je prilika za njihovo tržište, proizvode. To su četiri velike zemlje - kaže Vučić.Ističe da se držao politike Srbije, slobodarske i samostalne, ali države koja dobro pamti šta je bilo, koja istinu saspe svima u lice. 

- Izveo sam suštinu politike Srbije i mislim da je bilo uspešno - kaže Vučić.

Ističe da Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj poltiici da radi sve što su njeni interesi - da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa nekim sa kojim je bila u sukobima pre 20 godina, kao SAD.

- Da imamo što manje moćnih neprijatelja i da stičemo savezništva - kaže Vučić.

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