"ČETIRI AFRIČKA PREDSEDNIKA I PREMIJERA SU MI ČESTITALI NA GOVORU" Vučić: To je za mene veliki uspeh - Izveo sam suštinu politike Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja iz Njujorka nakon moćnog govora koji je održao u UN, govorio je o čestitkama koje je dobio nakon održanog govora.
Četiri afrička predsednika i premijera su izašli iz sale pa se vratili samo da bi mi čestitali na govoru, kaže Vučić.
- To je za mene veliki uspeh, tu je prilika za njihovo tržište, proizvode. To su četiri velike zemlje - kaže Vučić.Ističe da se držao politike Srbije, slobodarske i samostalne, ali države koja dobro pamti šta je bilo, koja istinu saspe svima u lice.
- Izveo sam suštinu politike Srbije i mislim da je bilo uspešno - kaže Vučić.
Ističe da Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj poltiici da radi sve što su njeni interesi - da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa nekim sa kojim je bila u sukobima pre 20 godina, kao SAD.
- Da imamo što manje moćnih neprijatelja i da stičemo savezništva - kaže Vučić.
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