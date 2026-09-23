SKORO KILOGRAM KOKAINA BACILA KROZ PROZOR U SREMČICI, KADA JE VIDELA POLICIJU: Podignuta optužnica protiv tročlane grupe

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša G. (27), Damira L. (23) i Jovane K. (23) zbog postojanja opravdane sumnje da su od jula 2025. godine do 3. juna 2026. godine na teritoriji Beograda i Novog Sada, po prethodnom dogovoru, kao grupa neovlašćeno prodavali i radi prodaje prenosili i držali narkotike

Foto: MUP

Od okrivljenih je privremeno oduzeto ukupno 993,89 grama kokaina i 49,55 grama kanabisa, novac i druge dragocenosti i predmeti pronađeni prilikom pretresa stanova.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, na teret im se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u grupi za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Postoji opravdana sumnja da je Miloš G. formirao ovu grupu, pri čemu je njegova uloga kao organizatora bila obezbeđivanje finansija za funkcionisanje grupe, pronalaženje kupaca opojnih droga, planiranje i organizovanje nabavke i transporta opojnih droga, obezbeđivanje prostorija za njeno skladištenje i čuvanje i nabavka prevoznih sredstava za te svrhe.

- Po njegovim instrukcijama Damir L. je, kako se sumnja, preduzimao aktivnosti koje se odnose na skladištenje, prepakivanje i dalju prodaju opojnih droga, dok je uloga Jovane K, bila da za potrebe grupe skladišti i čuva jedan deo opojne droge u iznamljenom stanu, te da razmerava, prepakuje i priprema za prodaju opojne droge - navode u VJT.

Kako kažu tokom pretresa stana kod Miloša G. pronađeno je novac 414.000 dinara, 48.615 evra, kao i 60 zlatnih dukata Franca Jozefa iz 1915. godine, dok je kod Damira L. prilikom pretresa stana pronađeno 5.500 evra.

- Postoji opravdana sumnja da je Miloš G. 26. marta ove Damiru L. doneo kokain i stavio ga u posebno izrađenu pregradu u vozilu koje je Damir L. koristio za distribuciju i prevoz droga i dao mu instrukcije da je odveze i proda u Novom Sadu. Damir L. je sutradan tim vozilom došao u Novi Sad oko 11:20 časova, gde je u vozilo ušao A. R, nakon čega je Damir L. nastavio kretanje autom i vrlo brzo se zaustavio. Tom prilikom je A. R. prodao i predao oko 100 grama kokaina, nakon čega je A. R. napustio vozilo i krenuo u smeru Novosadskog sajma, gde ga je zaustavila policija. Kod A.R. je pronađena droga, a protiv njega se vodi odvojeni krivični postupak u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu - kažu iz tužilaštva.

Postoji opravdana sumnja da se 2. aprila 2026. godine u Beogradu Damir L. našao sa Jovanom K. i tom dao joj kokain, koji je ona po njegovim instrukcijama odnela u iznajmljeni stan u Sremčici da ga prepakuje i pripremi za dalju prodaju. Za taj stan navodno je zakup plaćao Damir L.

- Sutradan su policijski službenici prilikom pretresa stana pronašli 49,55 grama kanabisa, koji je takođe Damir L. prethodno predao na čuvanje Jovani K, kao i dve elektronske vagice za precizno merenje. Ispred zgrade na zemlji je pronađeno 14 pvc kesa kokaina ukupne mase 894,91 gram, za koju se sumnja da je Jovana K. izbacila kroz prozor u trenutku ulaska policije - navode u VJT.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu da prema svo troje okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a prema Damiru L. i zbog opasnosti od bekstva. Predloženo je i da im se oduzmu droga, novac, telefoni, dukati i auto koje je korišćeno za prevoz droge.

