SPEKTAKULARAN DOČEK SI ĐINPINGA U SAD: Tramp na crvenom tepihu, B-1 bombarderi na nebu (FOTO)
KINESKI predsednik Si Đinping stigao je u Sjedinjene Američke Države. U vazduhoplovnoj bazi "Endruz" kod Vašingtona ga je dočekao lično predsednik SAD Donald Tramp, kao gest uvažavanja.
U okviru delegacije koja je dočekala Sija, bila je i prva dama SAD Melanija Tramp, dok je sa kineskim liderom, pored ostalih, doputovala i njegova supruga Peng Lijuen.
Si je doputovao u trodnevnu državnu posetu, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.
Tramp je Sija lično dočekao u američkoj vojnoj bazi, što je prvi put od 1962. godine da američki predsednik na taj način dočeka stranog lidera.
Si je avionom kompanije "Er Čajna" sleteo u 17.39 po lokalnom vremenu, odnosno 23.39 po srednjeevropskom.
Nakon što je avion zaustavljen, zastava i počasna garda postrojile su se sa obe strane crvenog tepiha, dok su se dve limuzine zaustavile u blizini aviona.
Si i njegova supruga Peng Lijuan izašli su iz aviona, nakon čega su se rukovali sa Trampom i njegovom suprugom Melanijom. Dva para su kratko razgovarala, a zatim zajedno prošetala crvenim tepihom i pozirala za fotografije.
Tokom ceremonije dočeka, dva američka bombardera B-1 preletela su iznad baze, dok je vojni orkestar vazduhoplovstva izvodio američku himnu.
Avioni B-1 predstavljaju važan deo američkog vojnog arsenala.
Nakon ceremonije i razmene pozdrava, Si i Peng, kao i Tramp i Melanija, uputili su se ka Vašingtonu u odvojenim vozilima.
Poslednji put američki predsednik lično je dočekao stranog lidera u američkoj vojnoj bazi 1962. godine, kada je tadašnji predsednik Džon F. Kenedi dočekao britanskog premijera Harolda Makmilana.
Si: Treba da idemo jedni drugima u susret
Kineski predsednik Si Đinping izjavio je po dolasku u Sjedinjene Američke Države da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali.
- Uz zajedničke napore, poseta SAD će sigurno biti plodonosna - naveo je Si u pisanoj izjavi, preneo je BBC.
On je istakao da bi dve zemlje trebalo da "idu jedna drugoj u susret" i da zajedno rade na izgradnji stabilnih odnosa, u kojima je saradnja temelj, konkurencija ostaje u odgovarajućim okvirima, razlike se uspešno rešavaju, a mir je izvestan.
Samit Sija i Trampa biće drugi put ove godine da lideri dve najveće svetske ekonomije razgovaraju licem u lice.
Na prethodnom sastanku, održanom u Pekingu u maju, mnogo se govorilo o izgradnji "strateške stabilnosti" između dve sile.
Uprkos dobroj volji izgrađenoj u maju, malo ko očekuje neki veliki proboj ove nedelje, kada Si Đinping bude boravio u prvoj državnoj poseti SAD od 2015. godine.
Očekuje se da jedna od glavnih tema samita bude uspostavljanje mehanizma između Vašingtona i Pekinga za bezbednost veštačke inteligencije, o čemu je američki ministar finansija Skot Besent već razgovarao sa kineskim potpredsednikom vlade He Lifengom.
Zvanični list Komunističke partije Kine u utorak je objavio tekst u kojem se navodi da bi Peking i Vašington trebalo da "učine veštačku inteligenciju novom oblašću saradnje Kine i SAD" i da "dobro iskoriste međuvladin mehanizam za dijalog o veštačkoj inteligenciji".
Takođe se očekuje nastavak razgovora o produžetku primirja u carinskom ratu, koje treba da istekne u novembru.
(RT Balkan)
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