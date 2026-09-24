Ovo je sastav Srbije za Grčku! Veljko Paunović presekao i doneo (ne)očekivanu odluku

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" otvara novo poglavlje duelom protiv selekcije Grčke u prvom kolu A divizije Lige nacija.

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Premijerni meč u Ligi nacija na klupi "orlova" za selektora Veljka Paunovića doneće i radikalne taktičke promene, ali i neočekivane kadrovske probleme koji su direktno diktirali sastav za večerašnji okršaj.

Najveći udarac za naš nacionalni tim predstavlja izostanak napadača Bešiktaša Dušana Vlahovića, koji je zbog povrede zadnje lože morao da otkaže dolazak na reprezentativne dužnosti.

Zbog toga je Paunović primoran na improvizaciju, pa će ulogu usamljenog špica preuzeti Luka Jović. Jović se nalazi u sjajnoj formi jer u dresu atinskog AEK-a već mesecima trese mreže širom Grčke, pa se od njega očekuje da iskoristi dobro poznavanje večerašnjeg protivnika i probije njihovu defanzivnu liniju.

Ono što navijačima unosi najveći optimizam jeste spajanje Dušana Tadića i Sergeja Milinković-Savića u startnoj postavi prvi put posle tri godine. Poslednji zvanični meč koji su njih dvojica počeli zajedno datira još iz septembra 2023. godine, kada je Srbija na Marakani poražena od Mađarske sa 2:1.

FOTO: M. Vukadinović

Bivši kormilar Dragan Stojković Piksi retko ih je koristio istovremeno od prvog minuta, ostavljajući ih razdvojene sve do trenutaka kada se jurio rezultat, što je verovatno i bio razlog njihovog kasnijeg distanciranja od nacionalnog tima nakon Evropskog prvenstva 2024. godine. Paunović donosi novu viziju:

Dušan Tadić preuzima ulogu klasične „desetke“ i glavnog arhitekte igre. Sergej Milinković-Savić se povlači nešto dublje u vezni red kako bi sa Sašom Lukićem držao balans, ali sa potpunom slobodom ubacivanja iz drugog plana kako bi se stvorio višak pred golom Grka.

Ovakva postavka u veznom redu značila je da će mlada zvezda i ljubimac publike Aleksandar Stanković morati da preseli na klupu i šansu sačeka u nastavku meča, pošto je prednost u srcu terena dobio iskusniji Saša Lukić. Paunović je podsetio da „Orlove“ očekuje zgusnut raspored od četiri utakmice u deset dana, zbog čega će rotacija igrati ključnu ulogu na startu takmičenja.

U defanzivnoj liniji takođe ima dosta promena, pa će tako uz Strahinju Pavlovića poziciju centralnog beka pokriti iskusni Nemanja Gudelj, dok će po bokovima napadački pritisak vršiti Filip Kostić i Andrija Živković.

Sastav Srbije za večerašnji meč:

V. Milinković-Savić – Eraković, Gudelj, Pavlović – Živković, Lukić, Maksimović, Kostić – Tadić, S. Milinković-Savić – Jović.

