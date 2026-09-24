ALEKSANDAR VUČIĆ JE POLITIČKI GENIJE: Analitičari o istorijskom govoru predsednika na GS UN koji je odjeknuo širom sveta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je govorio o najvažnijim pitanjima za Srbiju, ali i o aktuelnim izazovima u međunarodnim odnosima. Njegov nastup izazvao je brojne reakcije, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, a o značaju ovog govora i porukama koje je predsednik uputio svetskim liderima razgovarali smo sa analitičarima koji su ocenili da je predsednik imao snažan i zapažen nastup, kojim je Srbija jasno afirmisala svoje stavove o međunarodnom pravu, suverenitetu i svom mestu u novom geopolitičkom poretku.

Foto: UN Photo//privatna arhiva

Analitičar Ognjen Karanović rekao je da je Vučićevo izlaganje bilo "časno, dostojno i dostojanstveno", uz konkretan osvrt na probleme funkcionisanja Ujedinjenih nacija.

- Časno, dostojno i dostojanstveno. Ja bih ovim terminima opisao izlaganje predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, na redovnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Mislim da je predsednik Vučić, zapravo, jedini državnik u svetu koji je na sveobuhvatan način, u datom formatu, veoma konkretno opisao sve probleme koji postoje u funkcionisanju Ujedinjenih nacija, kao krovne, zapravo najviše institucije međunarodnog javnog poretka, nadležne za očuvanje postojećeg svetskog poretka i bezbednosti. Nesumnjivo, i predsednik Vučić je na to ukazao, međunarodni javni poredak je urušen, posebno 1999. godine, kad su, mimo institucija Ujedinjenih nacija, državni i državno-teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije bili ugroženi i, samim tim, tad je počelo otvoreno narušavanje integriteta Ujedinjenih nacija. Ali, pritom, predsednik Vučić je veoma jasno ukazao na jednu činjenicu: da su Ujedinjene nacije sada nama potrebne više nego ikad, bez obzira što postoje problemi u njihovoj strukturi, organizaciji i funkcionisanju. Jer, međunarodni javni poredak, odnosno međunarodno javno pravo, potrebno je malim državama čiji broj stanovnika ne prelazi 10 miliona ili koje su, u geografsko-političkom pogledu, manjeg obima - ocenio je Karanović za "Novosti".

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

On je kazao da je Vučićev govor posebno odjeknuo u zemljama Globalnog juga, ukazujući na značaj suvereniteta i nacionalnog identiteta, ali i na opasnost od povratka totalitarnih ideologija.

- Vučićev govor je ostavio poseban utisak na zemlje Globalnog juga, jer je predsednik Vučić njima, i neposredno i posredno, ukazao na potrebu da principi suverenizma budu osnova za funkcionisanje tih država, te da ne dozvole velikim silama da suverenizam i integritet tih država budu ugroženi. Srbija ima iskustva i u postupcima očuvanja svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali ima i te kako bogatog iskustva u izgradnji suverenizma kao ideje koja okuplja celu naciju, jer samo tako možete obnoviti i ekonomiju i političku stabilnost, ili očuvati ekonomiju i političku stabilnost, a iznad svega nacionalni duh samoodbrane, obnoviti nacionalni identitet, a na kraju ga i zaštititi. I to je učinio predsednik Vučić u Srbiji. I na jedan, kažem, neposredan ili posredan način, on je to predstavio zajednici svetskih nacija. Veoma značajan momenat u obraćanju predsednika bilo je ukazivanje na povampirenje totalitarnih ideologija, a posebno na njihovu praktičnu primenu u funkcionisanju ili delovanju, spoljnopolitičkom delovanju, a da ne govorimo o unutrašnjim porecima pojedinih država u svetu, bilo da je reč o velikim silama ili o manjim državama. Te primere možemo naći i u Evropskoj uniji, na primer, ako govorimo o Hrvatskoj. Videli smo svi sraman govor hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je i na taj način, zapravo, zaštitio nacističku suštinu duha, političkog duha koji opstaje u nezavisnoj hrvatskoj državi. Takav poredak i takve obrasce Srbija u svom političkom i kulturološkom nasleđu ne poznaje, ne prepoznaje i ne priznaje. I predsednik Vučić je tu jasno postavio liniju razdvajanja - rekao je Karanović.

Foto: KCNS

Govoreći o značaju Vučićevog obraćanja u UN, Karanović je primetio i da je predsednik posebno istakao očuvanje suvereniteta Srbije i značaj međunarodnog prava.

- Srbija želi da bude članica Evropske unije. Srbija čuva svoj demokratski i potencijalni poredak, ali i suverenitet i suverenizam kao osnove svog postojanja. A ta osnova postojanja i sam integritet države nikada neće moći biti identifikovani sa avetima nacističke, fašističke ili komunističke totalitarističke prošlosti. To je sama bit srpskog naroda i svih građana Srbije. To je politička suština ustrojstva naše zemlje i naše nacije. Na to je posebno ukazao predsednik Vučić. To je, prema mom mišljenju, i najznačajniji deo njegovog obraćanja na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pored drugih aspekata kojima se on i te kako bavio. On je apelovao, odnosno uputio je apel svim svetskim liderima, posebno velikim silama, da učine krajnje napore, da pronađu formulu kako bi Ujedinjene nacije postale efikasnije, kako bi zadržale svoju funkciju koju su dobile još nakon Drugog svetskog rata, bez obzira na to što je taj poredak posle Drugog svetskog rata urušen, a definitivno je urušen 1999. godine, kada je, mimo Ujedinjenih nacija, izvršena agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju, kako bi Srbiji bili narušeni teritorijalni integritet i suverenitet. To je nešto što Srbija nikada neće prihvatiti. I samim tim ostaje jedna od retkih država u svetu, takoreći usamljeni borac za očuvanje međunarodnog javnog prava. A međunarodno javno pravo, kako rekosmo, jeste jedina postojeća zaštita interesa naroda ili država čiji broj stanovnika ne prelazi 10 miliona. I u tom kontekstu možemo prepoznati zašto predsednik Vučić ima toliki ugled u celom svetu — i kod velikih sila i kod manjih država, i na političkom istoku i na političkom zapadu, i na globalnom jugu — i zbog čega je njegov govor ostao toliko zapažen, a nekoliko svetskih lidera ili predstavnika država, posebno iz Afrike, na tome mu je i lično čestitalo. Ovo je jedan od njegovih najznačajnijih nastupa na međunarodnoj javnoj sceni - zaključio je Karanović.

Analitičar Srđan Graovac rekao je da je Vučićev nastup na Generalnoj skupštini UN privukao pažnju zbog otvorenog ukazivanja na narušavanje međunarodnog prava 1999. godine i potrebu za reformom Ujedinjenih nacija.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je zaista bila obeležena i privukla je posebnu pažnju javnosti zbog toga što je predsednik bio iskren i nije se libio da ukaže na sve one koji su igrali ključnu ulogu u narušavanju međunarodnog prava 1999. godine. Tu pre svega mislim na bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, kojim je napravljen presedan koji je otvorio Pandorinu kutiju, pa do danas imamo eskalaciju sukoba i marginalizaciju Ujedinjenih nacija. Sve je to posledica odluka donesenih 1999. godine od strane zemalja NATO-a, odnosno ključnih političkih zemalja Zapada. Predsednik je tu pokazao i hrabrost, znajući da neće naići na pohvale najmoćnijih zemalja sveta, ali duboko svestan da je tu poruku neophodno poslati, pogotovo sada kada se govori o međunarodnom pravu i reformi Ujedinjenih nacija - naveo je Graovac.

Foto: KCNS

On je dodao da je Vučić ponovnim isticanjem pitanja Kosova i Metohije poručio da ga Srbija neće zaboraviti niti se odreći i da ono mora ostati deo buduće reforme međunarodnog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu.

- Vraćajući se na 1999, on ponovo afirmiše u javnosti pitanje Kosova i Metohije, stavlja do znanja svima da Srbija pitanje Kosova i Metohije nije zaboravila, da se svoje južne pokrajine neće odreći, već da će nastaviti da se bori i upravo na temeljima očuvanja međunarodnog prava, upravo na onim temeljima za koje se oslanjaju i najveći broj zemalja sveta, između ostalog i one koje nisu priznali lažnu državu, pre svega zemlje globalnog juga. Zbog toga je ta poruka imala i poseban značaj, ponavljam u afirmaciji pitanja Kosova i Metohije, zato što zapadne zemlje žele da se to pitanje gurne na marginu, da se o njemu ne govori, da se ne pominje, a predsednik Vučić je upravo na tom najznačajnijem međunarodnom forumu gde se okuplja najveći broj svetskih lidera, gde se može čuti njihova reč, upravo govorio o toj za nas najvažnijoj temi i jasno, ponavljam, stavio do znanja da je Kosovo i Metohija deo Srbije i da se Srbija pitanja Kosova i Metohije neće odreći i da je to pitanje upravo jedno od ključnih pitanja na kome se ruši međunarodno pravo i da kada se bude uspostavljao novi svetski poredak, kada se budu reformisali Ujedinjeni narodi, pitanje Kosova i Metohije je nešto što svakako ne može ostati postrani, jer taj novi poredak mora biti utemeljen u određenim vrednostima, određenim principima i određenim temeljima međunarodnog prava - izjavio je Graovac.

Foto: Novosti

Analitičar Predrag Rajić rekao je da je Vučićev govor u Generalnoj skupštini UN pokazao njegovu sposobnost da štiti interese Srbije i da ga smatra izuzetnim državnikom.

- Predsednik Aleksandar Vučić je svojim govorom na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija još jednom pokazao kako se treba boriti za interese svog naroda i države. U uzburkanom geopolitičkom moru, srpski brod treba sačuvati od raznih opasnosti. Aleksandar Vučić je jedini koji to ume. Velika je sreća što takvog državnika imamo na svom čelu. Aleksandar Vučić je politički genije, kakvog ovaj narod nije imao od kneza Mihaila do danas - kazao je Rajić za "Novosti"

Foto: skrinšot Jutjub/B92 TV

Književnik Dragoslav Bokan nadovezao se na naše sagovornike i izneo mišljenje da je Vučićev nastup u UN bio snažan u odbrani interesa Srbije i međunarodnog prava.

- Ako se negde i nekad pokazuje predsednik neke države u punom svetlu i time dokazuje razloge zašto je izabran, to je govornica u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mi smo imali opet priliku da budemo ponosni na svog predstavnika, koji je u naše ime podsetio čitav zapadni svet da je međunarodno pravo skršeno upravo na našem slučaju, kada nam je oteto 14 odsto teritorije i kada je prestala mogućnost da se međunarodno pravo koristi nakon flagrantnog kršenja tog prava od strane istih onih zemalja koje sada pozivaju na pridržavanje tih konvencija. A opet, obratio se i globalnom jugu i zemljama suverenističkih pozicija, govoreći o tome da je šansa svih zemalja upravo u tome da, iako su van nekih velikih vojnih i političkih saveza, moraju da grade svoju ekonomiju, svoju vojsku i svoju mogućnost odbrane. Podsetio je da je došlo novo vreme i da smo na pragu jedne civilizacije koja je potpuno nepoznata čak i glavnim igračima u svetu geopolitike, a kamoli svima nama ostalima, te da moramo biti oprezni. Istovremeno, dao je šansu da se novi, teški odnosi uspostave između Srbije i Severne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država, govoreći o velikim razlikama između Klintonove administracije, njihovog doživljaja međunarodnog prava, i onoga što se nazire kao mogućnost i nova nada u slučaju Trampove administracije i njegove vlade. Tako je u jednom relativno kratkom izlaganju uspeo da kaže mnogo toga: da odbrani Srbiju, da odbrani međunarodni koncept prava i pravde, da podseti na značaj ekonomije, da praktično pozove zemlje koje još nisu da se prijave za Ekspo, veliku međunarodnu izložbu u Srbiji, i da se zahvali svim onim zemljama koje nisu priznale Kosovo i onima koje su povukle svoja ranija priznanja. Tako da mi ovde imamo jednu solidnu priču sa puno različitih nivoa, u kojima je predsednik Srbije bio dostojan glava naroda i bio Srbija. I na tome moramo da mu zahvalimo svi mi kojima je stalo da se ta suverenistička ideja Srbije pojavi, razvije i izađe na javnu scenu. Tako da mi praktično ponovo postajemo jedan od glasova savesti slobodnog sveta - kazao je Bokan.

Komentarišući govor hrvatskog premijera, Andreja Plenkovića, i reakcije Hrvatske na Vučićev govor, Bokan je primetio da zvanični Zagreb i dalje pokazuje nespremnost za dijalog i predstavlja prepreku na evropskom putu Srbije.

- Reakcija Hrvatske pokazuje uskogrudost i življenje u prošlosti i nepristajanje na dijalog između Republike Hrvatske i Srbije i time se još više dokazuje težina srpske pozicije, koja na svom potencijalnom putu ka Evropi ima prepreku koja se zove Hrvatska, ta, po njegovoj oceni, izrazito antisrpski nastrojena Hrvatska, koja ne razmišlja čak ni o svojim interesima, a kamoli interesima Evrope i Evropske unije, već o tome kako da saplete Srbiju. Ta opsesivna, fanatična mržnja različitih intenziteta, kao večiti predizborni adut svake njihove vlasti, nešto je što stvarno predstavlja nesavladivu prepreku. I zbog toga je taj govor samo potvrdio sve ono što mi svi znamo i osećamo, a eto, sad imamo i očigledan primer toga kroz Plenkovićevo izlaganje - istakao je Bokan.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Kad je reč o američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovom pominjanju Srbije, Bokan je naveo da Tramp poštuje napore Srbije da prevaziđe prošlost, kao i snažno liderstvo Aleksandra Vučića, što otvara put još boljim odnosima Srbije i SAD.

- Videlo se da Donald Tramp vrlo jasno i jako poštuje napore Srbije da prevaziđe sve one teške, mračne teme iz naše zajedničke prošlosti. On poštuje tu vrstu jakih stavova lidera poput Aleksandra Vučića i tu postoji i lični odnos, poštovanje prema liderstvu, tako izraženom, i prema tom savezničkom odnosu prema Americi, kad je reč o američkim ratovima i američkim saveznicima. Ali istovremeno, time što se ne vraća stalno na ranije sukobe sa Amerikom iz vremena Klintona i pre toga i nakon toga, već se koncentriše na tu liniju nade, taj uski put od žutih cigala, kako bi se to reklo u jednom čuvenom američkom filmu, taj „Yellow Brick Road“, koji možda vodi ka nekoj boljoj budućnosti, nekakvom zajedništvu velike sile kao što je Amerika i Srbije. Tako da Tramp i dalje hoda tom linijom jedva skrivene simpatije prema Srbiji - dodao je Bokan.

Foto: Printskrin/B92 TV

On je na kraju rekao da je Vučićev nastup imao težinu i da njegove stavove svetski lideri ozbiljno shvataju.

- Vi možete da imate govor pretepan nekim super rečima, ali da taj govor bude neuverljiv i neubedljiv. Vučićev govor bio je uverljiv i ubedljiv i potpuno je jasno da on stoji iza toga što govori, kao i da ga ozbiljno shvataju svi lideri zemalja, pa i velikih zemalja u svetu, bez obzira na to da li se slažu sa njim i sa nama ili ne. Međunarodna pozicija Srbije će biti dobra kao i juče i sutra, ali mogućnost popravljanja te pozicije je izglednija posle ovog govora nego pre njega - poentirao je naš saogvornik.

BONUS VIDEO: Govor predsednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini UN